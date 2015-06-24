《中国重要政经日程》--6月24日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
6/24（周三）
--第七轮中美战略与经济对话在美国华盛顿举行。
*--国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会，请国家禁毒委员会副主任刘跃进，公安部禁毒局局长胡明朗发布《2014年中国毒品形势报告》，介绍中国禁毒工作有关情况，并答记者问。
*--中国社会科学院9:00举办“中国新媒体发展报告”（2015）蓝皮书发布会暨新媒体发展研讨会。
==========================近期重要政经日程==========================
6/25（周四）
--由中国经营报社主办的“2015中国企业竞争力夏季峰会”在北京召开。主题为“新思考·新未来”。
--由第一财经和上海陆家嘴金融贸易区管理委员会共同主办的“2015陆家嘴互联网+投融资峰会暨中国互联网金融最佳商业模式评选”在上海举行。
6/26（周五）
--由《中国企业家》杂志社主办的“2015(第十五届)中国企业未来之星年会”定于6月26日-27日举行。主题为“搅局者”。
--2015陆家嘴论坛将于6月26日-27日在上海举行，主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”。
*7/9（周四）
--新浪财经主办的“2015（第三届）银行业发展论坛”在北京金融街威斯汀大酒店举办。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”