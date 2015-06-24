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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 08:10 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月24日

**上海证券报**

--趁A股周二(23日)早盘再度大跌之际，海外资金再次通过沪股通抄底A股。截至当日收盘，沪股通单日使用量70.66亿元人民币，成为历史第三高，连续两个交易日里累计净流入148.7亿元。

**证券时报**

-- 比亚迪 称，公司实际控制人王传福于周二(23日)通过大宗交易减持公司股份3,259.06万股，占总股本的1.32%，减持均价为55.71元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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