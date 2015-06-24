《中国报摘》--其他报纸重要消息6月24日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--趁A股周二(23日)早盘再度大跌之际，海外资金再次通过沪股通抄底A股。截至当日收盘，沪股通单日使用量70.66亿元人民币，成为历史第三高，连续两个交易日里累计净流入148.7亿元。
**证券时报**
-- 比亚迪 称，公司实际控制人王传福于周二(23日)通过大宗交易减持公司股份3,259.06万股，占总股本的1.32%，减持均价为55.71元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”