国际油市：美国原油在61美元上方继续攀升，因美国库存降幅料超预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国石油协会(API)周二称，上周美国商业原油库存减少320万桶，连续八周减少，且降幅大于分析师预估的减少150-210万桶。美国能源资料协会(EIA)的官方库存数据则将于周三公布。
科威特石油部长奥马尔周二称，油价势将继续攀升，未来不太可能进一步下跌。
周二公布的海关数据显示，中国上月自伊朗进口的原由数量减少至220万吨，是四个月来最低水平。
伊朗最高领导人哈梅尼周二排除长期冻结敏感核项目的可能。此前六大国希望伊朗停止其部份核计划至少10年，做为解除制裁协议的部份条件。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。