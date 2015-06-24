国际油市：美国原油在61美元上方继续攀升，因美国库存降幅料超预期

美国石油协会(API)周二称，上周美国商业原油库存减少320万桶，连续八周减少，且降幅大于分析师预估的减少150-210万桶。美国能源资料协会(EIA)的官方库存数据则将于周三公布。

周二公布的海关数据显示，中国上月自伊朗进口的原由数量减少至220万吨，是四个月来最低水平。