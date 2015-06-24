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货币新闻 | 2015年 6月 24日 星期三 08:32 BJT

国际油市：美国原油在61美元上方继续攀升，因美国库存降幅料超预期

美国石油协会(API)周二称，上周美国商业原油库存减少320万桶，连续八周减少，且降幅大于分析师预估的减少150-210万桶。美国能源资料协会(EIA)的官方库存数据则将于周三公布。

科威特石油部长奥马尔周二称，油价势将继续攀升，未来不太可能进一步下跌。

周二公布的海关数据显示，中国上月自伊朗进口的原由数量减少至220万吨，是四个月来最低水平。

伊朗最高领导人哈梅尼周二排除长期冻结敏感核项目的可能。此前六大国希望伊朗停止其部份核计划至少10年，做为解除制裁协议的部份条件。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/于春红)

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