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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 08:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月24日-7月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。 
    
 日期   时间   国家   规模      发行细节
 6/24          美国             发售两年期浮动利率债券
 6/24          美国             发售五年期公债
 6/25          美国             发售七年期公债
 6/25          日本             标售三个月期贴现国库券
 6/25          日本             标售两年期公债
 6/25          意大             标售BTP债券
               利               
 6/26          意大             标售零息债券/国库券
               利               
 6/29          德国   15亿欧元  标售国库券
 6/29   1350   法国             标售国库券(BTF)
 6/30          意大             标售中长期债券
               利               
 7/1           德国   50亿欧元  标售五年期联邦债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 许娜)

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