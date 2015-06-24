《香港报摘》--经济日报6月24日

**头版头条**

--憧憬A股初步见底，外资即兵分两路追入博反弹，在港上市的中资股ETF及金融股录得巨额292亿港元成交，南方A50 单日吸资36亿港元，破上市以来纪录。

**其他**

--两大行齐唱好，带动整个内银板块领涨大市。滙丰及瑞信分别以政策及估值作切入点吁买内银股，瑞信更指，全亚洲10只估值最吸引股份，有8只为内银H股，四大国有银行全部榜上有名。

--美国随时加息，虽为地产市场带来不明朗因素，惟长实地产 主席李嘉诚指公司仍好想买地，相信今年有机会投资。他又指，减持港灯 等买卖并非异常，交易会以股东利益为依归。

--本周11新股大混战，目前出现「配售热，散户冷」的情况。昨日7只招股新股中，只有「细细粒，容易炒」的万景 及天彩 录得大额孖展认购。

--为配合互联网发展，传统零售商需转型另觅发展机会。利丰 昨日与内地大型百货商百联控股及王府井百货签约，成立合资公司，期望可将公司打造成有「互联网+」基因的新型品牌开发管理公司。

--中港人民币同业拆息持续抽升，令港银续以高息吸取人币定存，昨日再有4家银行出招，包括富邦重推1年存期的年息3.15厘，为同期全城最高息。（完）

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