《香港报摘》--经济日报6月24日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--憧憬A股初步见底，外资即兵分两路追入博反弹，在港上市的中资股ETF及金融股录得巨额292亿港元成交，南方A50 单日吸资36亿港元，破上市以来纪录。
**其他**
--两大行齐唱好，带动整个内银板块领涨大市。滙丰及瑞信分别以政策及估值作切入点吁买内银股，瑞信更指，全亚洲10只估值最吸引股份，有8只为内银H股，四大国有银行全部榜上有名。
--美国随时加息，虽为地产市场带来不明朗因素，惟长实地产 主席李嘉诚指公司仍好想买地，相信今年有机会投资。他又指，减持港灯 等买卖并非异常，交易会以股东利益为依归。
--本周11新股大混战，目前出现「配售热，散户冷」的情况。昨日7只招股新股中，只有「细细粒，容易炒」的万景 及天彩 录得大额孖展认购。
--为配合互联网发展，传统零售商需转型另觅发展机会。利丰 昨日与内地大型百货商百联控股及王府井百货签约，成立合资公司，期望可将公司打造成有「互联网+」基因的新型品牌开发管理公司。
--中港人民币同业拆息持续抽升，令港银续以高息吸取人币定存，昨日再有4家银行出招，包括富邦重推1年存期的年息3.15厘，为同期全城最高息。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”