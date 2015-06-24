《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月24日

*工商时报：

--继去年11月及今年3月两次陆客中转业务沟通后，两岸陆客中转第三次业务沟通昨日在台北登场，预计这次即可达成共识，在7月两岸两会第11次会谈发表共同意见后，预计8月最后拍板定案，最快9月30日即可启动中转。

--夏普 社长高桥兴三公开在股东会上向鸿海 示爱。高桥兴三直言，鸿、夏恋未成局，是因为鸿海没来找他谈，夏普不会拒绝来自鸿海的援助。

--为扩大保险业商机、鼓励保险公司发展OIU(国际保险业务)市场，金管会完成OIU保险商品相关法令。金管会表示，为让OIU商品有国际竞争力，其责任准备金利率不必比照境内保单设计规定，放宽后六年期以下的责任准备金利率可比照六年期以上商品的责准金，成本就可以降低，保费也就跟着降低。金管会本波发布的外币，包括美元、澳币、欧元、人民币。

*经济日报：

--房地合一税制三读至今两个多星期，市调业者观察，房市买气已明显回笼。据好房网市调显示，近二个周末北台湾新案市场的看屋来人约成长二至三成，成交户数也同步成长，特别是新成屋去化状况最佳，业者认为，〞把握年底前轻税黄金期〞的行销已渐奏效。

--配合金融进口替代政策，金管会宣布采取软硬兼施措施要求保险业将境外投资的资产，移回由境内金融机构保管，问题保险公司半年内须全部移回，其他公司投资国际板债券二年内须移回，有助扩大银行商机。

--宏泰人寿今日召开股东常会，讨论并决议减增资案，总经理汤维华表示，此次减增资案不仅获得金管会支持，就连主要大股东日本太阳生命也表态赞成，呼吁所有股东共同支持本次增资案，一旦完成增资，公司资本适足率(RBC)年底前可望上看250%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。