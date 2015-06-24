路透调查：美国上周原油库存料连续第八周下降

路透6月23日 - 周二公布的路透调查显示，美国截止6月19日当周的 原油库存料连续第八周下滑。 受访的九名分析师平均预期，6月19日止当周原油库存减少210万桶。 此调查是在美国石油协会(API)和美国能源部下属的美国能源资料协会(E I A)公布一周库存报告前进行的。 EIA的数据显示，6月12日止当周美国原油库存下降270万桶，同时汽 油库存和馏分油库存上升增加。 路透调查显示，上周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料增加近10 0万桶，汽油库存料下降30万桶。 上周炼厂产能利用率料上升0.7个百分点，之前一周为93.1%。 本项路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高 或最低值多于一个，则仅剔除一个。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张荻)