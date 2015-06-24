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市场报道 | 2015年 6月 24日 星期三 08:35 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续第八周下降

路透6月23日 - 周二公布的路透调查显示，美国截止6月19日当周的
原油库存料连续第八周下滑。
    
    受访的九名分析师平均预期，6月19日止当周原油库存减少210万桶。
 此调查是在美国石油协会(API)和美国能源部下属的美国能源资料协会(E
I A)公布一周库存报告前进行的。
    
    EIA的数据显示，6月12日止当周美国原油库存下降270万桶，同时汽
油库存和馏分油库存上升增加。
        
    路透调查显示，上周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料增加近10
0万桶，汽油库存料下降30万桶。

    上周炼厂产能利用率料上升0.7个百分点，之前一周为93.1%。
    
    本项路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高
或最低值多于一个，则仅剔除一个。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)

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