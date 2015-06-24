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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 08:36 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月24日-7月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月24日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表演说。

斯德哥尔摩--印度央行总裁拉詹发表讲话。

英国曼彻斯特--OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会(至6月26日)。

曼谷--泰国央行公布6月会议记录(0200)。

巴西利亚--巴西央行公布经济成长和通胀预估(1130)。

6月25日(四)

英国曼彻斯特--OECD副秘书长Stefan Kapferer在OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会上发表演说。

法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。

布拉格--捷克央行货币政策会议，并宣布利率决定(1100)。

6月26日(五)

上海--2015陆家嘴论坛(至6月27日)。

6月29日(一)

暂无重要经济事件。

6月30日(二)

暂无重要经济事件。

7月1日(三)

巴黎--国际税务对话(至7月3日)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张涛)

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