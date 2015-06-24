《香港报摘》--信报6月24日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--外资蜂拥捞底，A股又见单日神奇逆转。上周累计回吐13%的沪深股市，周二复市早段表现平稳，怎料上午收市前半小时再现「跳崖式」急跌，上证综指 于11时20分暴泻4.7%，直插至4,264点，即较本月高位5,178点累跌17.6%，苦候A股调整良久的外资立刻出手捞底。基金经理也高唱A股调整是入市良机，刺激沪指午后愈弹愈高，收复所有失地之余，更倒升2%收市，全日波幅近7%。
**其他**
--受到人工成本上升及开发新品牌影响，大家乐 上年度盈利5.9亿港元，按年仅增加0.9%，主要竞争对手大快活 去年度盈利则增长33.8%，报1.4亿港元；大家乐派末期股息61分，增加19.6%，大快活派末期股息52分，增幅33.3%。
--中国银行 最快可望于今天发行最少30亿美元，包括4种货币的债券，为「一带一路」的新基建项目提供融资，相信是全球首宗发行额数十亿美元、并以4种货币发行的债券。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”