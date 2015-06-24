《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月24日

路透香港6月24日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7529港元 ) 美股道琼工业指数周二收高24.29,或0.13%,报18144.07点.因投资者继续等待希腊能否与债权人达成协 议，进而避免违约的明确信号。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 145.990 1.93 24372 11.318 0.88 中国铝业 13.160 1.39 27537 4.081 0.77 中国移动 67.250 2.73 206629 104.277 -0.40 中国人寿 22.670 1.57 147993 35.152 0.15 中石油 115.080 1.90 20090 8.922 0.70 中石化 88.390 4.04 50816 6.853 1.07 汇丰控股 <HSBC.K 47.310 -0.04 1165676 73.358 -0.46 中电信 62.710 3.14 19084 4.862 0.87 中国联通 16.260 2.78 128964 12.606 1.50 兖州煤业 8.620 2.99 5723 6.683 0.04 华能国际 54.740 4.35 11191 10.610 0.66 南方航空 61.280 5.80 17061 9.502 -0.08 东方航空 45.500 6.41 10914 7.055 -0.07 中芯国际 5.760 3.23 10918 0.893 0.35 （完）