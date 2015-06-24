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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 08:43 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月24日

路透香港6月24日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7529港元      )
                                                                                                                                                                        
 美股道琼工业指数周二收高24.29,或0.13%,报18144.07点.因投资者继续等待希腊能否与债权人达成协                                                                              
 议，进而避免违约的明确信号。                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                   
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                      
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                  
 中海油                       145.990    1.93      24372            11.318       0.88                                                                                   
 中国铝业                      13.160    1.39      27537             4.081       0.77                                                                                   
 中国移动                      67.250    2.73     206629           104.277      -0.40                                                                                   
 中国人寿                      22.670    1.57     147993            35.152       0.15                                                                                   
 中石油                       115.080    1.90      20090             8.922       0.70                                                                                   
 中石化                        88.390    4.04      50816             6.853       1.07                                                                                   
 汇丰控股            <HSBC.K   47.310   -0.04    1165676            73.358      -0.46                                                                                   
 中电信                        62.710    3.14      19084             4.862       0.87                                                                                   
 中国联通                      16.260    2.78     128964            12.606       1.50                                                                                   
 兖州煤业                       8.620    2.99       5723             6.683       0.04                                                                                   
 华能国际                      54.740    4.35      11191            10.610       0.66                                                                                   
 南方航空                      61.280    5.80      17061             9.502      -0.08                                                                                   
 东方航空                      45.500    6.41      10914             7.055      -0.07                                                                                   
 中芯国际                       5.760    3.23      10918             0.893       0.35                                                                                   
 （完）

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