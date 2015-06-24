《交易视点》台债有机会因资金松等因素走出中性偏多格局--元大宝来证

路透台北6月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国较无重量级经济数据公布，从房市及制造业数据来观察经济活动回温状况似乎有缓步攀升，而希腊议题若能提出债券人接受的新方案，将会是较完美结局，上述此两因素让本周美国公债殖利率蒙受较大上扬压力。