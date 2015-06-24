版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 08:48 BJT

《交易视点》台债有机会因资金松等因素走出中性偏多格局--元大宝来证

路透台北6月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国较无重量级经济数据公布，从房市及制造业数据来观察经济活动回温状况似乎有缓步攀升，而希腊议题若能提出债券人接受的新方案，将会是较完美结局，上述此两因素让本周美国公债殖利率蒙受较大上扬压力。

近期台湾经济数据疲弱之下，央行将于本周四召开货币政策会议，预计将维持现况不变，而昨天所公布的5月份外销订单同比下降5.9%，让台湾更没有理由在今年升息，加上下一季发债计画所预计发行的筹码依然维持较低水平，在资金宽松与筹码供应较少等偏多因素影响，有机会与欧美债市脱钩，台湾债市走自己的路，呈现中性偏多格局，预估本周十年增额券104/5R期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐