《交易视点》台债有机会因资金松等因素走出中性偏多格局--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国较无重量级经济数据公布，从房市及制造业数据来观察经济活动回温状况似乎有缓步攀升，而希腊议题若能提出债券人接受的新方案，将会是较完美结局，上述此两因素让本周美国公债殖利率蒙受较大上扬压力。
近期台湾经济数据疲弱之下，央行将于本周四召开货币政策会议，预计将维持现况不变，而昨天所公布的5月份外销订单同比下降5.9%，让台湾更没有理由在今年升息，加上下一季发债计画所预计发行的筹码依然维持较低水平，在资金宽松与筹码供应较少等偏多因素影响，有机会与欧美债市脱钩，台湾债市走自己的路，呈现中性偏多格局，预估本周十年增额券104/5R期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”