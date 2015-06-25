专栏节选：创新才能为经济注入新动能--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月25日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾政府各部门「各司其职」、金融主管机关首重金融业的稳定与整合，这都没错，但在这样的架构下，「创新」是无法完美地融入这个产业的。

一九九九年，可口可乐面临一个问题：夏天时，自动贩卖机里永远是空的，因为可乐根本来不及补货。当时的执行长提出一个构想，在贩卖机里设定温度控制器，根据气温的高或低，来调高或调降可乐的售价。消费者对这么聪明的点子却相当反感，宁可以固定价格来买可乐。但这样的心态合理吗？

商品有固定价格其实是相对较新的观念。不到一五○年前，美国连锁百货的代表──梅西百货（macy's），创办人罗兰·哈赛·梅西（R.H. Macy）首创百货公司固定商品价格的先例。在此之前，商店店家会与消费者就商品价格讨价还价，如果客人的穿着打扮较称头，可能就卖贵一点；若是穿得普通，就卖便宜一点。然而这种模式只有当老板兼店员亲自贩售才行得通；一旦营业规模扩大，聘雇的店员愈来愈多，若还要就每件商品议价，便不切实际。至此，固定的商品价格才成为常态。

一九八○年代以来，三十多年间，美国几乎主要的航空公司都曾陷入过财务危机，于是美国线、甚至全球的航空票价，都出现异动，随着供需淡旺季而进行调整。航空公司发展出一套系统，以弹性票价，让销售和获利极大化。如今，航空业已恢复稳健的获利能力。

现在购物网站和行动App盛行，已冲击到零售业的商业模式，个人或小型商家上网卖产品，可以省掉昂贵的店租和大量的库存成本；他们只须在网路上卖掉手上的少量商品，若卖不出去，就降价求售，直到买家上门为止。

由于线上支付系统日益普及可靠，宅配也变得便宜，运送货品种类和区域也愈来愈广，线上零售占整体零售的规模会愈来愈高；而这种交易形态的价格将不再是固定不动，而是由买卖双方议价而来。

弹性票价救了航空业，变动价格也可让零售业以较低的价格卖掉库存，或提高热销商品的毛利。可惜的是，这样的新兴商业模式，台湾可能又要缺席了，因为我们的金融法规不允许一个竞争的线上支付系统；再加上台湾市场小，网路零售业者规模做不大。根据过去经验，在这个领域里，韩国和中国业者将再一次取得领先地位。

台湾政府各部门「各司其职」、金融主管机关首重金融业的稳定与整合，这都没错，但在这样的架构下，「创新」是无法完美地融入这个产业的。

要发展台湾线上经济，一定要推动创新，唯有强而有力的总统和行政院长，才能够让各部会通力合作，并跨越眼前的障碍，为台湾经济注入新动能。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。