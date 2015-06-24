建信期货：中国期指主力净多持仓减少

以下内容节选自6月24日的《期货日报》：

周二，股指期货三品种超跌反弹，持仓量均有所上升。IF四份合约合计增仓7,941手至176,144手，IC四份合约合计增仓2,718手至45,178手，IH四份合约合计增仓1,284手至8,9537手。虽然三品种合计持仓量较上周五增加约4%，但前十席位净多持仓反而下降864手。

操作上，由于周二期指三品种增仓反弹，加上上周下跌幅度较大，市场短期内存在超跌反弹需要。但主力席位持仓净多率变化不大，而且期指深度贴水，预计反弹幅度不大，反弹后继续下跌的可能性较大，建议短线交易者日内短多，中线交易者宜趁反弹降低多单仓位，激进交易者伺机部署空单。(完)

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