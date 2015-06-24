建信期货：中国期指主力净多持仓减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月24日的《期货日报》：
周二，股指期货三品种超跌反弹，持仓量均有所上升。IF四份合约合计增仓7,941手至176,144手，IC四份合约合计增仓2,718手至45,178手，IH四份合约合计增仓1,284手至8,9537手。虽然三品种合计持仓量较上周五增加约4%，但前十席位净多持仓反而下降864手。
操作上，由于周二期指三品种增仓反弹，加上上周下跌幅度较大，市场短期内存在超跌反弹需要。但主力席位持仓净多率变化不大，而且期指深度贴水，预计反弹幅度不大，反弹后继续下跌的可能性较大，建议短线交易者日内短多，中线交易者宜趁反弹降低多单仓位，激进交易者伺机部署空单。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”