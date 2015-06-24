光大期货：沪钢中长期难言底部，跌破2,200元仍将是大概率事件

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月24日的《期货日报》：
近期，钢市依然弱势难改，钢厂尚无实质性减产，社会库存和钢厂库存双升令现货市场雪上加霜，现货价格不断创出新低。随着1510合约向近月推进，未来沪钢交割上天然空头品种属性会慢慢显现，加上目前1510合约对现货仍升水100元/吨左右，时间和现货价格均对多头不利。因此，中长期沪钢难言底部，跌破2200元/吨一线仍将是大概率事件。
据统计，国内41个港口铁矿石库存为7866万吨，连续10周出现下降，主要是外矿发货量不及预期以及国内矿山减产所致。不过，四大矿山产量峰值一般在三季度，加上国内大型矿山逐步复产，后期铁矿石供应紧张的局面趋于缓解，矿价或仍有回调空间。近期，普氏铁矿石指数从65.75美元/吨回落至60美元/吨，降幅明显。同时，焦炭价格仍在低位徘徊，原料成本支撑有所减弱。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”