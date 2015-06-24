光大期货：沪钢中长期难言底部，跌破2,200元仍将是大概率事件

近期，钢市依然弱势难改，钢厂尚无实质性减产，社会库存和钢厂库存双升令现货市场雪上加霜，现货价格不断创出新低。随着1510合约向近月推进，未来沪钢交割上天然空头品种属性会慢慢显现，加上目前1510合约对现货仍升水100元/吨左右，时间和现货价格均对多头不利。因此，中长期沪钢难言底部，跌破2200元/吨一线仍将是大概率事件。

据统计，国内41个港口铁矿石库存为7866万吨，连续10周出现下降，主要是外矿发货量不及预期以及国内矿山减产所致。不过，四大矿山产量峰值一般在三季度，加上国内大型矿山逐步复产，后期铁矿石供应紧张的局面趋于缓解，矿价或仍有回调空间。近期，普氏铁矿石指数从65.75美元/吨回落至60美元/吨，降幅明显。同时，焦炭价格仍在低位徘徊，原料成本支撑有所减弱。(完)