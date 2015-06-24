金瑞期货：金价仍处于结构性下行周期

过去一周，国际金价自1,160美元/盎司附近出现小幅回升，对事件性风险的恐惧和美联储对加息态度的温和驱动市场情绪升温，带动金价重新回到1,200美元/盎司附近。希腊退出欧元区的风险仍然存在，但从历史经验来看，事件性风险并不是决定金价的根本因素，且在金融市场大规模事件性冲击爆发之时，金价并不一定出现上涨。

尽管金价当前有了些许喘息机会，未来希腊问题的反复有可能支撑金价短期内进一步走高，但我们维持金价看空的观点不变。美联储即将加息将对金价构成长期压制，金价结构性下行的趋势没有改变，且从近期COMEX持仓来看，非商业空头持仓仍处于快速增加的趋势当中，市场仍在为金价的下跌而加注。我们认为，近期金价的反弹将为空头提供良好的进场机会，一旦希腊问题暂缓，金价将重新跌至1,160美元/盎司附近。(完)