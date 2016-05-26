专栏节选：期待小英总统翻转资本市场！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月26日出版的当期「老谢开讲」专栏) 今年的五二○新总统就职大典，有幸受邀参与，见证了台湾第三次政党轮替的底蕴。当天十一点钟，蔡英文总统步上就职大典的讲台，大家关注的是她如何回应九二共识的就职演说。

大约在二十分钟左右，小英总统终于触及两岸的话题，她没有直接回应北京当局要求她亲自说出的「九二共识」，由尊重九二会谈历史来代替，此时的台股以正面回应，加权指数在十一点三十四分往上拉升，上涨六十二．○九点。

为什么要在总统就职大典上关注股市的变化？因为台湾已出现三次政党轮替，每一次周期都是八年，过去两次政党轮替，台股都是开高走低，最具代表性的是二○○○年陈水扁当选总统的五二○，当天台股以九○九三．一四点开出，一度拉高到九一六七．七八点；但是阿扁总统开金口发表就职演说后，台股急杀到八八二○．三五点，最后大跌二九九．四二点。从阿扁开口到结束，台股震荡幅度达三四七点，可以想见面对第一次政党轮替，资本市场表现出的惊恐状态。

**小英总统打破五二○魔咒 **

二○○八年马英九高票当选总统，那时阿扁因贪腐下台，民进党元气大伤，马总统挟高民意登上总统宝座，股市却以开高走低来回应○八年的五二○，台股以九三○九．九五点开出，一开盘指数一路走低。马英九在两岸关系释出十足善意，但股市显然不买单，当天台股收盘九○六八点，指数大跌二二六．三一点，跌幅达二．四三％，比二○○○年阿扁那次五二○下跌二．二八％还跌得深。

有了前两次政党轮替的经验，投资人都有既定印象，不论谁当家，五二○当天股市都大跌，于是形成了「五二○魔咒」。

今年小英总统当家，股市在五二○之前已显得卖压沉重，投资人纷纷提前开溜，最具代表性的是柜买（OTC）指数从一三三．四八点下杀到一一六．九七点，指数已先跌一二．三六％；加权指数也从八八四○．七五点跌到七九九九．九八点，跌幅九．五％。在台湾第三次政党轮替前夕，资本市场以最悲观的态度来回应。

不过，期待不高，股市反而有意料之外的好表现，小英总统没有直接回应九二共识，国台办也以「未完成的答卷」来回应，警告两岸交流可能暂缓，股市却在小英演说提到尊重九二会谈历史之时冲高。这一次的五二○，股市没有再出现大跌，终场反而上涨三十五．二八点，加权指数收在八一三一．二六点，小英总统终于破除了五二○魔咒。

台湾经历了三次政党轮替，资本市场都透露了不同的内涵，假如把指数涨跌当成指标的话，阿扁执政八年，股价指数小涨一七五．四一点，涨幅约一．九％；到了马总统执政八年，台股下滑九七二．九一点，跌幅超过一成；下一棒，小英总统如何在股市写政绩？

假如从加权指数的变化来看，台股从二○○○年到现在，除了受到像科技泡沫、九一一恐怖攻击，或马总统任内挑战最大的金融海啸、欧债危机外，台股在八○○○至九○○○点是一个稳定的区间，这可从三次政党轮替，台股都没有超出这个范围看出端倪。

像二○○○年的五一九政权交替前，台股加权指数在九一一九．七七点，五二○当天，指数跌到八八二○．三五点；到了马总统时代，在扁政府的最后一个交易日，台股收盘是九二九五．二点，五二○当天收盘是九○六八点；这次马总统任期最后一个交易日，台股收盘是八○九五．九八点，小英总统就职当日，台股收盘是八一三一．二六点，加权指数都在八○○○至九○○○点的区间波动，这显示八○○○至九○○○点的箱形区间，是合理的多空均衡位置。

**成交量大缩水，透露经济转型问题**

但是表面上看股价波动不大，成交量的变化却看出不寻常的内涵，我选择了三个五二○的点来观察成交量变化。在二○○○年的五二○当天，台股成交一二五八．九七亿元；到了○八年的五二○，当天成交一七七七亿元；八年之后再到这次小英总统就职，成交量只剩下五七六．八亿元，这八年之间成交量暴减约三分之二，这是台湾经济转型不力，资本市场失色透露出来的危险讯号。

在陈水扁执政的时代，台股日均量都在一二○○亿元上下，二○○○年的五二○成交一二五八．九七亿元，就是当时的均量水准。在阿扁上任前，台股指数在三月攻上万点，当时最大天量到达三一八四亿元，即使到扁政府末期，台股量能仍然很充满，例如，○四年三月选战最激烈的那个月分，台股月成交量是三．七六兆元，扁政府时期最大成交量出现在○七年七月，那个月成交量是四．九九兆元。

扁政府换手到马政府，马总统任内受到金融海啸重击，台股最惨从九八五九．六五点惨跌到三九五五．四三点，但马总统第一任任期，股市交易量还算正常，例如○九年四月成交量三．一四兆元，一○年十二月也有三．一五兆元，一二年二月也还有二．八五兆元；但是证所税加上富人税纷纷扰扰，台股成交量从此再也不见三兆元以上大量，二兆元以上也不多见，月均量降到一．五兆元上下，像今年四月的月成交量只有一．四八兆元，比起扁政府时代，到了马政府，成交量几乎减半。

这当中，全球在金融海啸后扩大QE（货币量化宽松），各国央行都大印钞票增加货币供应量，但台股成交量反而大幅度缩水，这段期间，台湾努力扩大股市容量，台股上市柜公司加起来总数已超过一千六百家。上市家数越来越多，股市交易量却越来越少，也浮现了台湾资本市场的危机。

现在小英政府面对的是台湾经济基本面的弱化，这包括了出口连续十五个月衰退，今年前四个月出口衰退仍达一○．七％。其次是经济低成长，甚至是负成长威胁，台湾GDP（国内生产毛额）成长率已经连三季出现负值，亚洲四小龙显然经济表现不佳，很多年都维持在一．五％至三％之间，台湾率先出现负值，加上投资力薄弱，这已是小英政府最严峻的挑战。

而资本市场的停滞，量能的萎缩，凸显了在过去三次政党轮替以来，台湾经济的困窘。自经济总量来看，从二○○○年到一六年，台湾经历三次政党轮替，但GDP总量成长有限，台湾GDP从三三一四．五二亿拉升到五二三六．六七亿美元，只成长五七．九六％。

同一时间，中国ＧＤＰ从一．二兆变成十一兆美元，成长八一六％，亚洲四小龙的韩国，成长一五八％，新加坡成长二二一％；新兴国家的印尼，成长四三八．四九％，印度成长四五二％；成熟国家如美国也成长六九．四％，德国成长九八．三％。台湾经济总量成长有限，这也是股市市值拉不大的主因之一。

以国际股市衡量的巴菲特指标（股市总市值／GDP）来看，台湾资本市场的比率约一．五倍，这比美国的一．一倍，中国○．六倍要高出很多，台湾不能够把分母（GDP）变大，股市很难有太大的发挥空间，这说明了台股过去十六年来，大致维持在八○○○至九○○○点之间的真相。

**两岸相同产业，本益比却差很大**

但水能载舟，也能覆舟，股市的交易量就像人体血液一般，以三次政党轮替之日的成交量来看，这次小英总统的五二○，股市交易量只有阿扁五二○的二分之一不到，更是只有马政府五二○的三分之一，台股量能急缩，透露了不寻常的讯息。最显着的是成交量萎缩，周转率下滑，本益比压缩，让台湾企业在两岸的竞争中面临十分不利的窘况，像是这两年大家都在谈红色供应链，两岸股市本益比差距非常大。

今年中国深沪股市相较于去年高档，已下滑近五成，但是两岸相关产业却出现完全不同的本益比，像对台动作最大的紫光在增资后，股价纵然已从一三九．五元跌到五十六．九元人民币，但本益比仍高达三八○倍。 台湾很多相关的IC设计、封测股，本益比都只有十二倍左右，像矽品十九．六倍，但是日月光在上海上市的环旭电子，虽然股价从五十四．一八元跌到八．四七元人民币，本益比仍高达三十三倍；连接器的立讯目前市值达三四一亿元人民币，本益比高达四○．四八倍，但是台湾的正崴只有十四．七倍。

两岸相同的产业，本益比表现完全不一样，像电池模组的台湾新普、顺达科本益比约十倍，中国的德赛电池却达三十五．六三倍。台湾的触控面板产业，胜华已出局，洋华、介面亏损累累，TPK宸鸿去年惨赔二○○亿元，中国的欧菲光电本益比却高达六十一．七倍。面板的京东方崛起，本益比三十八．四九倍，台湾的友达、群创只能喊救命。LED的三安光电市值拉升到四六八亿元人民币，本益比二十六．五倍，晶电、泰谷却惨赔。

若观察三次政党轮替日的股市成交量变化，从陈水扁的一二五八亿元，马英九的一七七七亿元，到蔡英文这次的五七六亿元，可以看出台湾股市的量能蜕变，○八年是个重要转折点。

在金融海啸后，台湾产业调整并不顺遂，很多产业逐渐丧失竞争力，这是造成本益比极低，股市动能缩减的基本面；但是让股市动能缩减更快速的，是不当税制，从证所税到富人税，政府只是把股市当成提款机，为了实践马总统的公平正义历史定位，股市成了祭品。

**不当税制逼大户出走，动能更缩减**

这当中，包括内外资的税制差距极大化，造成很多本国人将资金汇出变身成外资，金融帐连二十三季净流出，金额达二五六九亿美元，约八．二九兆元新台币，台湾的钱四处外流。其中，富人税将两税合一抵扣减半，外加二％二代健保附加费，让股利政策形成严惩长期投资人的制度。

全世界九成国家的股利所得都采分离课税，只有台湾把股利所得并入综合所得税，于是每一次股市除权息，总是布满了卖压，因为这形同投资人出钱配息给自己，还必须课重税，形成资本市场重惩长期投资者，却鼓励短线投机的畸形现象。

蔡总统的五二○，股市以上涨三十五．二八点收盘，这是资本市场对蔡总统表达善意，尤其是蔡总统上任的第一个上班日，台股大涨二一三．一八点，成交量也放大到九○二．四九亿元，这是对蔡总统的期待；但五二○成交量压缩到五七六亿元，也代表了最坏的状况。未来蔡总统领导的政府团队，只要「do right thing」，台湾的资本市场与经济就有翻转的机会！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。