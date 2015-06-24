新世纪期货：沪胶料向下寻找支撑，内需疲弱难一枝独秀

以下内容节选自6月24日的《期货日报》：

近期沪胶整体大幅回落，国外供给压力逐渐加大，前期坚挺的泰国原料价格不断走低拖累现货外盘价格。同时，国内下游终端需求仍然较为脆弱，沪胶主力1509合约跌破14000元/吨的支撑，下行趋势较为明显。鉴于后期需求疲弱的拖累，我们预计沪胶难有起色，即将开启新一轮下跌通道。

近期数据显示我国经济仍然处于低迷期。制造业产能过剩是拖累经济复苏的主要因素，PMI数据中，生产与产成品库存的持续分化反映出企业正在进行去库存化，抑制了对原材料的需求。企业的利润空间在经济下行压力下被进一步挤压，各项数据表明内需疲弱的状况在短期内难以得到有效改善。

与此同时，进口数据同比降幅再次扩大，主要是受到内需疲弱与大宗商品价格低迷的共同拖累，部分主要大宗商品如原油、钢材、合成橡胶等进口同比持续回落，更进一步证实了国内需求的不足。所以在宏观经济整体偏空的情形下，天胶很难一枝独秀出现大幅上涨。(完)

详情请点选链接：here