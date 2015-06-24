《全球重要经济事件一览表》--6月24日-7月1日

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6月24日(三)

伦敦--英国央行的John Finch在云世界论坛发表讲话。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。

马德里--西班牙央行总裁Luis Linde在国会经济事务和竞争力委员会发表讲话，提交央行年度报告(1500)。

布鲁塞尔--欧元区财长在布鲁塞尔开会，以敲定希腊的改革换贷款协议。如果达不成协议，希腊需在6月30日偿还IMF的债务将发生违约(1700)

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将参加一场题为“债务病态--政治和道德影响”的小组讨论(1400)。

法兰克福--德国央行委员会委员Joachim Nagel将发表讲话，题为“沉重债务：无力或者不愿偿债？”(0930)。

6月25日(四)

华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在一次外交政策活动上发言。

加拿大温莎市--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1610)。

都柏林--爱尔兰央行总裁霍诺汉在议会关于银行业的质询会上发言。

布鲁塞尔--欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。

瑞士洛桑--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)发表演说(0800)。

法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

6月26日(五)

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯联储会议上发言，主题为“支付体系”(1645)。

伦敦--英国央行总裁卡尼和美国前总统克林顿在伦敦金融城政府(City of London Corporation)主办的大型银行和企业参加的会议上发言。

伦敦--英国央行总裁卡尼在一次会议上就“创造公平有效的市场”发表演说(1445)。

伦敦--英国央行官员Matt Waldron在商业分析师协会解释该央行的预估手法(1100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议。

6月29日(一)

伯尔尼--瑞士国际金融论坛，主题为“重建全球金融”。瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委普雷特将是主要发言嘉宾。

6月30日(二)

伦敦--澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演讲(0840)。

7月1日(三)

伦敦--英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会(0930)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月2日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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