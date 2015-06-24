更新版 1-日本经济：部分委员担心东京CPI疲弱，认为应予以关注--会议记录

政府数据显示，4月东京地区核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长0.4%。

政府在央行5月会议结束后不久公布的数据显示，东京5月核心CPI同比增幅放缓至0.2%。

本周五公布的数据预计将显示，东京6月核心CPI较上年同期上升0.1%，而5月全国核心CPI料将是同比持平。

日本央行总裁黑田东彦和其他委员坚信，通胀率将从今年秋季开始迅速回升，因去年的油价大跌对年度数据的影响将逐渐淡出。