更新版 1-日本经济：部分委员担心东京CPI疲弱，认为应予以关注--会议记录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
政府数据显示，4月东京地区核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长0.4%。
政府在央行5月会议结束后不久公布的数据显示，东京5月核心CPI同比增幅放缓至0.2%。
本周五公布的数据预计将显示，东京6月核心CPI较上年同期上升0.1%，而5月全国核心CPI料将是同比持平。
日本央行总裁黑田东彦和其他委员坚信，通胀率将从今年秋季开始迅速回升，因去年的油价大跌对年度数据的影响将逐渐淡出。
然而，央行以外的经济学家长久以来一直怀疑，通胀增速能否如央行所期望的那么快。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”