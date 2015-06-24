国泰君安期货：产需缺口进一步扩大，国内糖价上行逻辑未改变

驱动2014/2015榨季糖价上涨的因素，主要是国内食糖减产超预期以及进口政策超预期，目前国内食糖减产已经确认，进口量和进口政策成为影响国内糖价的最关键因素。近期，有关放开配额外进口、实行目标价格管理等传言导致糖价快速回落。我们认为，政策的出发点应该长期立足于保护国内食糖产业，糖价的每一次振荡都是为了更好地上涨。 我们预计，2015/2016榨季中国进口食糖550万吨。2015/2016榨季全国食糖产量为900万吨，产需缺口为650万吨，考虑到国储糖的拍卖，预计最终的进口量为550万吨。由此可见，中国进口量增加是大概率事件，这将对未来的国际糖价形成明显的拉升作用，有利于国际糖价的探底回升。