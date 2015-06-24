国泰君安期货：产需缺口进一步扩大，国内糖价上行逻辑未改变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月24日的《期货日报》：
驱动2014/2015榨季糖价上涨的因素，主要是国内食糖减产超预期以及进口政策超预期，目前国内食糖减产已经确认，进口量和进口政策成为影响国内糖价的最关键因素。近期，有关放开配额外进口、实行目标价格管理等传言导致糖价快速回落。我们认为，政策的出发点应该长期立足于保护国内食糖产业，糖价的每一次振荡都是为了更好地上涨。 我们预计，2015/2016榨季中国进口食糖550万吨。2015/2016榨季全国食糖产量为900万吨，产需缺口为650万吨，考虑到国储糖的拍卖，预计最终的进口量为550万吨。由此可见，中国进口量增加是大概率事件，这将对未来的国际糖价形成明显的拉升作用，有利于国际糖价的探底回升。
2015/2016榨季国内食糖产量继续下降，产需缺口进一步扩大，巨大的产需缺口将驱动进口量被动增加。基于此，笔者认为国内糖价上行的逻辑没有改变。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”