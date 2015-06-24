中国新股：国泰君安大盘股出击令新一轮申购冻结资金猛增至5.9万亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月24日 - 由于国泰君安证券 这只大盘新股的加盟，中国新一轮的新股网上网下申购冻结资金规模猛增至5.89万亿元人民币，较上一轮新股申购资金规模高出1.14万亿元。
以资金不能重复使用为原则来计，本轮共有23只新股发行，除了国泰君安以300亿元融资规模创下近五年单只新股融资最高纪录外，其余基本均为中小盘股。
上一轮新股申购中，因为有了中国核电 这只大盘股，令该轮新股申购资金规模达到4.75万亿元，较此前提高1万多亿元。今年来每轮新股申购资金的峰值均在稳步提升，1月份时仅1.98万亿元。（完）
若欲了解详情，可点选《中国新股申购资金情况一览表》 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”