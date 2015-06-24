《路透晚报》--6月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：国家制造强国建设领导小组成立，负责统筹协调全局性工作

为推进实施制造强国战略，中国国务院周三宣布成立国家制造强国建设领导小组，国务院副总理马凯任组长，办公室设在工业和信息化部。该小组将统筹协调国家制造强国建设全局性工作。

--人民币汇率：处于大体合理水平，中美估值差异源自依据不同--周小川

针对美国财政部近期重申人民币被低估，中国央行行长周小川表示，中美两国对人民币估值的差异，源于两国“根据不同”。如果以国际收支经常项目作为判据的话，中国的汇率大体上处于一个比较合理的水平。

--全球金融：中美官员讨论人民币纳入特别提款权事宜

美国财政部一名高级官员表示，美国及中国官员周二讨论了北京当局力争将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的事宜。IMF目前正审视人民币是否在全球范围内普遍使用及自由兑换，此为评估人民币能否纳入SDR的关键。

--中国反腐：中纪委将对铁路总公司、东航集团等26家单位进行专项巡视

中共中央纪律检查委员会周二表示，2015年中央第二轮巡视将对中国铁路总公司、中国东方航空集团公司和中国铝业公司等26家单位进行专项巡视。

--中美关系：美国财长称奥巴马政府将在网络窃密问题上对中国施压

美国财政部长杰克卢周二表示，奥巴马政府对于外国政府资助的网络商业窃密深表关切，并计划在本周的中美高层会谈中向中国官员提出这个问题。

--中美贸易：中国贸易谈判副代表称，希望美国消除对中国的投资壁垒

中国商务部国际贸易谈判副代表张向晨表示，美国应消除以国家安全为由对中国设下的投资壁垒。

--台湾数据：5月工业生产指数年减3.18%，6月制造业生产年增率料呈负成长

台湾经济部周三公布，5月工业生产指数较上年同期跌 3.18%；上月修正后为升1.33%。

【金融】

--中港个股：中信银行将对“一带一路”战略提供4,000亿元融资支持

中国股份制银行--中信银行周三表示，将联合中信集团下属公司，计划投融资7,000亿元人民币，助力“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设，其中中信银行将提供4,000亿元融资支持，并设立首期规模为200亿元的一带一路基金。

--中港个股：中行将发多币种债券筹资30亿美元支持“一带一路”--市场人士

按市值计中国第四大银行--中国银行周三将在全球发售包含四个币种的债券。据市场人士透露，该笔债券规模在30亿美元左右，为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)基础设施项目提供融资。

--中国金融：一季度银联卡交易额约1.9万亿美元，成全球最大银行卡组织--报载

中国银联最新数据显示，2015年一季度，银联卡全球交易总额达到11.8万亿元人民币（约合1.9万亿美元）。这意味着，在发卡量连续多年超过VISA之后，中国银联首次在交易总额上超过VISA，成为全球最大的银行卡清算组织。

--新闻稿：台湾银行业在亚洲拓展业务可能对评等造成压力--惠誉

国际信用评等机构--惠誉周三发布新闻稿表示，台湾银行业将持续在亚洲拓展其境外业务，尤其是风险较高的新兴市场。此举至今虽对评等影响有限，但过于积极的风险承担与购并将可能对评等造成压力，特别是银行的损失吸收能力若无相对应的提升。

【固定收益】

--中国债市：发改委放宽企业债融资，置换高成本融资降低信用风险--消息

中国国家发改委再度放松企业债融资限制，明确放行企业债借新还旧的既有做法。两位消息人士周三透露，发改委近期发布对前期1327号文件的补充说明，发债门槛、数量限制等条件均更宽松，鼓励优质企业发债用于重点领域、重点项目融资，降低融资风险。

--新债招标：中国两年国债定位近预期，需求不佳近一年来首现技术性流标

中国财政部周三招标发行两年期固息国债，尽管中标利率接近预期，但偏高的边际中标利率仍显整体需求不佳，并出现了技术性流标，为近一年来首现。交易员指出，两年品种为非关键期限国债，需求本就不算稳定，在市场预期偏谨慎的当下，受影响就更为明显，而且半年末资金面仍存不确定因素，也会抑制机构对短期国债的需求。

--《中国债市每日综述》现券盘整IRS冲高回落，国债技术性流标影响甚微

中国银行间债市周三现券呈盘整走势，IRS(利率互换)则冲高回落。尽管上午招标的两年期国债出现技术性流标，但因非主流期限品种，对市场心态几无影响，半年末前除一些客盘需求外，机构仍倾向多看少动。

--中国公开市场：一级交易商今日可继续申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期一种。

--中国货币市场：主要回购利率续升，然IPO解冻资金增多供给略改善

中国银行间市场周三早盘主要回购利率继续攀升，Shibor各期限利率亦全线走高。今起开始七天期资金开始跨月，该期限质押式回购加权平均利率小升至2.81%附近，继续刷新月内高点，上日为2.7806%。

【外汇】

--中国汇市：人民币微收贬无视美指大涨，投机者借机博取央行维稳价差

人民币兑美元即期周三收盘微贬，中间价跌至一周低位。交易员称，人民币在隔夜美元指数大涨后仅小跌，坚守6.21元一线支撑，彰显央行维稳决心。不少投机者也纷纷在这附近建立美元空头头寸，博取央行维稳价差。

--离岸人民币：大陆金融机构将获准赴台发宝岛债，国开行下半年成行--消息

两位消息人士周三透露，中国人民银行及国家发展和改革委员会将修订相关办法，开放大陆境内金融机构赴台湾发行人民币债券（宝岛债）；待相关办法出台后，国家开发银行即可来台发行宝岛债。而据四位消息人士称，国开行规划下半年发行宝岛债，但额度未定。此将成为首宗来台挂牌的中国准主权人民币债券。

--离岸人民币：香港金管局自7月20日起延长日间流动资金安排时间

香港金融管理局（HKMA）周二称，将会由7月20日起延长人民币流动资金安排日间回购协议的运作时间，以配合人民币即时支付结算系统于同日起延长其运作时间。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.5%，电力、运输服务等国企改革股推动大盘续反弹

中国股市沪综指周三收升2.5%。分析师指出，在沪股通连续两个交易日净买入规模超过70亿元以及新股申购资金解冻继续回流等推动下，主力资金选择电力、运输服务等国企改革板块进行运作。短线看，量能有所放大，料股指有望继续反弹上试5日均线。

--中国新股：国泰君安大盘股出击令新一轮申购冻结资金猛增至5.9万亿元

由于国泰君安证券这只大盘新股的加盟，中国新一轮的新股网上网下申购冻结资金规模猛增至5.89万亿元人民币，较上一轮新股申购资金规模高出1.14万亿元。

--中国黄金：央行可能很快批准推出人民币黄金定盘价--消息

消息人士告诉路透，中国央行“随时”可能批准推出人民币黄金定盘价，本周召开的主要行业会议上可能浮现更多细节。如果推出人民币黄金定盘价，那么中国可能要求大陆的黄金买家和外资供应商以人民币金价进行交易，削弱伦敦定盘价在中国这个最大黄金市场的影响力。但是，鉴于人民币还不能完全自由兑换，这两个黄金定盘价可能在全球并存。

--《焦点》港交所渴望“商品通”，但复制“股票通”的成功困难重重

香港交易及结算所(简称“港交所”)斥资22亿美元收购伦敦金属交易所(LME)，现在急于发挥这笔交易的价值。但是，复制股票“沪港通”成功的机会可能正在悄悄溜走。港交所股价今年迄今上涨了65%，成为全球最大的交易所运营商。沪股通和港股通，带动港交所交易量大增。

--中国基金：国内首只商品期货基金--白银LOF即将发行-深交所副总

中国深圳证券交易所副总经理林凡周三表示，深交所正努力建设基金超市，国内首只商品期货基金--白银LOF已获证监会批准并即将发行。此外，其首只跨时区ETF--纳指100ETF亦即将上市。

--中港证券：上半年上海和香港摘下全球IPO前两位，力压纽约交易所--德勤

专业服务机构德勤周三称，随着中国A股新股上市提速，今年上半年上海与香港分别摘下全球IPO（首次公开发售）冠亚位置，力压美国纽约证券交易所。 (完)