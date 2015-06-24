《汇市简讯》英镑/日圆在194.50附近获得支撑

* 英镑兑日圆昨晚再次跌至194.50区域后出现反弹

* 自上周五以来英镑自该区域寻获支撑，投资者逢低买进。英国公债收益率上涨

* 英镑兑日圆仍偏于上行，上档目标在2008年9月高位197.42，以及随后的197.06-42

* 194.77为小时图上一目均衡转换线支撑位，阻力位在一目均衡基准线195.01，195.06-15为小时图上的云区 (完)