《汇市简讯》英镑/日圆在194.50附近获得支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0107 GMT
* 英镑兑日圆昨晚再次跌至194.50区域后出现反弹
* 自上周五以来英镑自该区域寻获支撑，投资者逢低买进。英国公债收益率上涨
* 英镑兑日圆仍偏于上行，上档目标在2008年9月高位197.42，以及随后的197.06-42
* 194.77为小时图上一目均衡转换线支撑位，阻力位在一目均衡基准线195.01，195.06-15为小时图上的云区 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”