《香港报摘》--其他报纸重要消息6月24日

**明报**

--香港政府即将公布财政年度第二季卖地计划，市场预计政府将推出约8幅住宅地，共涉逾5,200伙；当中以大埔白石角3地规划最大，预料共可提供近2,500伙单位，颇合大型发展商脾胃。目前正待批行政会议审批的大窝坪延坪路地皮，由于早前已获城规会批出发展方案，如顺利推出，料将成次季瞩目地王。

**星岛日报**

--年结在即，香港银行扑人民币资金粉饰橱窗，令离岸人民币（CNH）拆息连日扯高，隔夜拆息昨最高升至5厘。内地资金亦有趋紧迹象，9个月以下上海银行同业拆息（SHIBOR）全綫上升。本港交易员预期，半年结过后，拆息将会回软。

**苹果日报**

--中资券商国泰君安 副行政总裁兼执行董事王冬青，去年底一度被香港廉政公署调查，更遭廉署上门搜查住所及办公室。不过，国泰君安昨日宣布，已获王冬青通知，指廉政公署已终止对其一项涉嫌触犯《防止贿赂条例》投诉的调查。

--新世界 创办人郑裕彤旗下的家族投资旗舰，月前沽售辉山乳业 股份，由辉山主席杨凯接货，后者现持股逾60%。辉山首席财务官苏永海昨日在业绩会上解释，郑氏为上市前投资者，如今已赚够离场，故由杨凯主动提出购入其股份。

**东方日报**

--南洋商业银行竞投次轮截标在即，卖家中银香港 股价昨日抽高3.1%，收报33.25港元，惟中银香港早前已暗示不会派特别股息。

--新股蜂拥赶上半年「尾班车」，但市场只追捧蚊型股。昨起招股的四只新股中仅国联证券 及鲁证期货 录少量认购孖展，今日截招的万景控股 风头一时无两，累计录得77.61亿港元认购孖展，相当于公开集资超购逾969倍，已笃定成为今年以来的「超购王」。

**文汇报**

--香港电视 主席王维基早前于论坛上坦言，「电视无得做」，更撰文指出，港视自家制作之剧集将于8月、9月播放完毕，似乎公司电视业务「危危乎」。公司昨日发出盈警，预计今年截至6月底止6个月的亏损将较2014年2月止6个月之亏损大幅增加。

**大公报**

--香港前联交所副主席许照中表示，当人民币可自由兑换后，香港应可与上海及深圳融合成一个大中华市场，“在香港可以买上海及深圳的股票，上海及深圳可买香港股票，最终融合成一个全球市值最大的市场。”（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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