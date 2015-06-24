国际油市：美国若不取消原油出口禁令，将会面临伊朗竞争--参议员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透华盛顿6月23日 - 一份为美国参议院能源委员会准备的报告周二显示，如果美国不取消实施了40年的国内原油出口禁令，伊朗可能很快在全球油市中争夺份额，让美国企业基本被拒之门外。
美国等六大国可能在7月初与伊朗达成关于其核计划的协议。如果达成协议，作为石油输出国组织(OPEC)成员国的伊朗原油产量可能在2016年底前大增，从而推低全球油价。
“普遍禁止出口国内原油，实际上是对美国油企的制裁，”这份由参议员Lisa Murkowski的幕僚起草的报告表示。
这份题为“逆流：伊朗原油与美国出口禁令”的报告指出，美国原油并不能“完全”代替伊朗原油。“但是，在合适的经济条件下，美国某些品级原油可能很有竞争力。”
共和党议员Murkowski今年提出了一项议案要推翻出口禁令，但不知能否获得所需的60票使其得到通过。(完)
(编译 张涛；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”