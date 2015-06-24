芝加哥期市：小麦期货下跌，但不佳天气恐影响单产的疑虑限制跌幅

7月玉米期货 跌0.9%至每蒲式耳3.64-1/4美元，昨日涨2.1%。

CBOT小麦期货创下一个月来最大涨幅，此前美国农业部一周作物生长报告证实美国冬麦收割较原计划进度落后。

天气预测显示美国中西部南方软麦产区本周可能迎来更多不受欢迎的降雨，凸现市场对作物质量的担忧。

美国农业部此前公布，美国玉米优良率为71%，低于前一周的73%，玉米期货曾因空头回补而获得支撑。

美国农业部还公布，美国大豆优良率为65%，低于前一周的67%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 523.00 -4.00 -0.76% +3.21% 510.88 61

CBOT玉米 364.25 -3.25 -0.88% +1.18% 359.20 57

CBOT大豆 984.00 -3.50 -0.35% -0.56% 948.93 67

CBOT稻米 $9.84 $0.00 +0.00% +1.18% $9.69 55

美国原油 $61.14 $0.13 +0.21% +2.45% $59.66 62

汇率

欧元/美元 $1.117 $0.000 -0.03% -1.53%

美元/澳元 0.775 0.002 +0.21% +0.28%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/于春红; 审校 王丽鑫/张若琪)