中国债市动态：两年国债意外未招满对现券冲击有限，资金紧推IRS续升

路透上海6月24日 - 在时隔近一年后国债发行再现未招满，但因该期限属边缘化品种，其技术性流标对银行间债市现券冲击有限，早盘收益率变化不大；利率互换(IRS)则因月末前资金延续紧势而继续上行。

财政部上午招标的两年期固息国债，尽管中标利率接近预期，但偏高的边际中标利率仍显整体需求不佳，并出现了技术性流标，为近一年来首现。

北京一银行交易员认为，即使博取边际意图导致两年国债未招满，但因该期限国债属于较边缘化品种，其结果对现券影响也较为有限。

“两年太不标准了，说实话，大家定价也不统一，都是自己估的，所以比较错落。(这个结果)没啥代表性。”他称。

华中一银行交易员并表示，半年末将至资金压力不减，而消息面淡静，机构不敢贸然做多或做空，多以谨慎观望为主。

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