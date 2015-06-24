中国债市动态：两年国债意外未招满对现券冲击有限，资金紧推IRS续升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月24日 - 在时隔近一年后国债发行再现未招满，但因该期限属边缘化品种，其技术性流标对银行间债市现券冲击有限，早盘收益率变化不大；利率互换(IRS)则因月末前资金延续紧势而继续上行。
财政部上午招标的两年期固息国债，尽管中标利率接近预期，但偏高的边际中标利率仍显整体需求不佳，并出现了技术性流标，为近一年来首现。
北京一银行交易员认为，即使博取边际意图导致两年国债未招满，但因该期限国债属于较边缘化品种，其结果对现券影响也较为有限。
“两年太不标准了，说实话，大家定价也不统一，都是自己估的，所以比较错落。(这个结果)没啥代表性。”他称。
华中一银行交易员并表示，半年末将至资金压力不减，而消息面淡静，机构不敢贸然做多或做空，多以谨慎观望为主。
热门券种--剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.1250%/4.1100%，上日尾盘为4.1300%/4.1100%。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.030元人民币，较上日结算价跌0.11%；10年期T1509 收报94.830元，较上日结算价跌0.14%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”