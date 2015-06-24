更正-中国货币市场：主要回购利率续升，然IPO解冻资金增多供给略改善

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：内文倒数第三段背景中"2.35亿元"有误，应为"2.35万亿元")
路透上海6月24日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率继续攀升，Shibor各期限利率亦全线走高。今起开始七天期资金开始跨月，该期限质押式回购加权平均利率 小升至2.81%附近，继续刷新月内高点，上日为2.7806%。
交易员称，随着打新资金解冻回流增多，早盘货币市场供需有所改善，紧势稍缓。不过受半年度考核因素影响，跨月需求不减，资金面大幅松动料难出现。
上海一银行交易员称，除大行外，股份行亦有融出，“估计是打新的钱回来了，感觉钱明显比前几天好借。”
据路透统计，本轮IPO申购资金自本周二至周四陆续解冻。其中，规模最大的新股国泰君安合计2.35万亿元的网上网下申购资金于今日解冻。 中国新一轮的新股网上网下申购冻结资金规模猛增至5.89万亿元人民币，较上一轮新股申购资金规模高出1.14万亿元。
上海另一银行交易员表示，虽然IPO过后短期压力有所释放，但半年末考核时点将近，跨月资金“刚需”仍在，“还是没那么松的，(资金)利率可能一时也下不来”。
中长期资金方面，三个月期Shibor 最新报3.2110%，较前日上升3.80个bp(基点)。自6月10日以来，该期限Shibor利率已经连续9个交易日上行，但近日升幅有所收窄。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.3121 1.2837 +2.84
七天 2.8140 2.7806 +3.34
14天 3.7131 3.6249 +8.82
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.3650 0.9450 +42.00
七天 1.7000 1.9650 -26.50
14天 2.5500 2.6000 -5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.5100 1.4700 +4.00
七天 2.8700 2.8600 +1.00
14天 3.6600 3.5000 +16.00
Shibor
其中:隔夜 1.3380 1.2950 +4.30
七天 2.8080 2.6750 +13.30
三个月 3.2110 3.1730 +3.80
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吕雯瑾; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”