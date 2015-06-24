《香港重要政经日程》--6月24日-6月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
6月24日（周三）
--09:30 福田实业 周年股东大会。
--10:00 雨润食品 周年股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月25日（周四）
-- 公布5月份出口数据。
--09:00 华能国际电力 在中国举行周年股东大会。
--14：15安永“首次公开募股集资活动2015：上半年回顾与下半年展望”新闻会
6月26日（周五）
--09:00 绿地香港 0337.HK 股东特别大会。
--13:00 洛阳钼业 3993.HK 在中国举行股东特别大会。
--16:00 丽珠医药 1513.HK 在中国举行股东特别大会。
6月29日（周一）
--16:00 利福地产 2183.HK 股东特别大会。
6月30日（周二）
--14:00 华电国际 1071.HK 在中国举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”