港报社评：治标不治本，希债危机势翻发--经济日报6月24日

希债危机见解决曙光，惟其左翼政府执行力存疑、且经济遭欧盟胁逼不断失血下，希债再复发可能性不低。要打破恶性循环，关键是欧盟督促希腊还债之时，并助希腊重启经济引擎。

反紧缩民情高涨 撙节恐难执行

环球股市昨显着造好，港股恒指亦升252点，主因之一是希腊向欧盟提交新的经济改革与偿债方案，获德国等主要债主正面回应，令市场憧憬希债危机或可在本周内解决。金融市场对希债危机虽暂纾一口气，但投资者高兴别太早。

事实上，希债危机在过去五年已三度复发，今次希腊与欧盟等纵能达成协议，背后深层问题仍远未解决，希债仍难走出不断反反覆覆的恶性循环，此至少有两方面困局未解。

其一，希腊政府执行力存疑。希腊的新建议包括增加富人税、限制公务员提早退休等，惟不少希腊国民对进一步加税撙节极反感，故今次希腊政府拟对欧盟让步，除引爆左翼政府党内分歧，大批反紧缩民众更聚集国会前示威，促对欧盟「企硬」。面对党内与国内反弹，希腊政府纵与欧盟达成协议，有否能力执行实成疑。

其二，希腊经济不断失血。希腊经历两度紧缩，经济已不断失血，如希腊国内生产总值已较2010年收缩25%，在经济严重萎缩下，希腊国债占生产总值比例由2010年时约140%，现不降反升至逾170%。欧盟迫希腊再加大紧缩力度，恐怕将令其经济进一步萎缩。希腊经济旧伤未癒，恐再添新伤，债务危机恶性循环自难扭转。

正因如此，今次希债谈判纵取得成果，很可能只能稍拖延时间，但到底能将希债问题再拖一年半载，又或过三数个月便又再爆问题，现时来看实难有乐观理由。要防止希债危机一而再、再而三复发，除看希腊能否继续忍痛改革，提升经济竞争力，更关键是欧盟不能单单要求希腊无止境地撙节，而是要设法重启希腊的经济引擎，如协助希腊商品打开欧洲大陆的市场，并提供资源助希腊调整经济结构、振兴出口。

欧盟助重振经济，希腊方能重生

只有让希腊经济重见曙光，令希腊政府与人民相信有机会苦尽甘来，才会愿咬紧牙关续忍痛推改革，并透过经济改善，令希腊政府可增加税收，提升其偿债能力，以偿还累累负债。

故要观察希债问题的走向，除看希腊和德国等债权人能否达成妥协方案，更关键是欧盟是否愿意及有方法助希腊重振经济。若欧盟再如过去几年般，一味迫希腊挖肉补疮，希债危机再爆只恐怕时间问题。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘