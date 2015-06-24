港报社评：聚焦经济民生，应对未来挑战--文汇报6月24日

特区政府昨公布行政长官梁振英上任以来第三份《施政汇报》。特区政府在政改方案被反对派否决之后公布《施政汇报》，既是兑现向市民定期汇报政府施政的承诺，更是要体现政府施政的重点，已经聚焦在经济民生领域。

翻开这份《施政汇报》可以看到，特区政府过去一年来，在推动民主发展的同时，在发展经济和改善民生方面都做了大量卓有成效的工作。在经济方面，特区政府不断巩固现有产业，扶植新兴产业，扩大经济基础，决定兴建机场第三条跑道；正式启动了沪港通；内地及香港落实基金互认并且在广东省基本实现服务贸易自由化等等，为经济的持续发展打下了良好的基础。

在民生方面，去年公布了长远房屋策略，继续以多管齐下的方式增加房屋土地供应，预计明年私人住宅单位落成量，比过去十年每年平均落成量高出约七成，也创出了十年来的新高，这将可扭转长期以来房屋供求严重失衡的局面，对日益高企的楼价，也将能够产生一定的纾缓作用。还有，扶贫工作亦初见成效，2013年整体贫穷人口首次跌破100万至97万，贫穷率降至14.5%，创五年新低。上述成绩的取得，是行政长官梁振英带领整个特区政府团队，励精图治、辛勤努力的结果，应该给予充分的肯定和赞誉。

还要清醒看到，香港社会仍有很多深层次的问题亟待解决，尤其是经济结构需要调整，竞争力更需继续提升，而基层市民的生活也尚待进一步改善。中国城市竞争力研究会，在昨天也发表了中国省区直辖市竞争力排行榜，香港名列第十二位，较去年跌了五位，首三名是广东、江苏及山东。在其中的成长竞争力方面，香港更是排第二十四位，天津、广东与江苏分别排首三位。

导致香港竞争力排名下跌的主要原因，是由于香港产业结构单一，土地供求失衡，创新产业无足够资金及动力；本港社会纷争较多，更加剧了内耗。研究会建议本港制订长远发展规划，发展高新技术产业，提升科技竞争力，并要放下身段，学习深圳及上海调整产业结构及经济转型的经验。这些意见和建议可谓一针见血，直中要害，值得重视和吸纳。 香港目前正处在一个新的十字路口，社会各界都应支持特区政府搞好经济和民生。反对派如果还继续搞「不合作运动」，就是与香港社会为敌，一定会遭到全社会的唾弃。

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