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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 10:12 BJT

台湾股市：盘中小涨，塑胶和食品类股走强抵销外销订单数据欠佳影响

路透台北6月24日 - 台湾股市周三盘中上涨，塑胶和食品类股走强，抵销台湾外销订单数据欠佳的影响。

台湾周二公布，5月外销订单较上年同期减5.9%，不但逊于市场预估的衰退0.65%，更再创逾两年的低位 ，令人质疑下半年全球科技产品需求能否回升。

0151 GMT，台湾加权股价指数 小涨0.1%至9,401.40点。上日收高0.53%至9,391.14点。

塑胶类指数 升0.71%，食品类指数 升0.47%。

金融保险类指数 跌0.2%；电子类指数 仅升0.1%，半导体类指数 跌0.34%。(完)

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