台湾股市：盘中小涨，塑胶和食品类股走强抵销外销订单数据欠佳影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月24日 - 台湾股市周三盘中上涨，塑胶和食品类股走强，抵销台湾外销订单数据欠佳的影响。
台湾周二公布，5月外销订单较上年同期减5.9%，不但逊于市场预估的衰退0.65%，更再创逾两年的低位 ，令人质疑下半年全球科技产品需求能否回升。
0151 GMT，台湾加权股价指数 小涨0.1%至9,401.40点。上日收高0.53%至9,391.14点。
塑胶类指数 升0.71%，食品类指数 升0.47%。
金融保险类指数 跌0.2%；电子类指数 仅升0.1%，半导体类指数 跌0.34%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”