主要国家经济指标预测--6月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月26日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.1% +0.6% (较上年同期) -0.4% -0.6% 0645 法国消费者信心指数 6月 93 93 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +5.4% +5.3% 民间贷款 +0.4% 持平 M3三个月移动平均年增长率 -- +4.7% 0800 意大利企业信心指数 6月 103.8 103.5 0800 意大利消费者信心指数 6月 105.7 105.7 1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 6月终值 94.6 94.6 现况指数 106.7 106.8 预期指数 86.9 86.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月25日(四) 0600 德国Gfk消费者信心指数 7月 10.1 正10.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 29 -- 1230 美国实质个人支出(较前月) 5月 +0.6% -- 个人所得(较前月) +0.5% +0.5% 个人支出(经季调，较前月) +0.9% +0.7% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.3% -- (较上年同期) +0.2% -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月20日当周 27.1 27.2 四周均值(万人) 27.4 -- 续请失业金人数(万人) 6月13日当周 224.7 221.5 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月初值 54.6 -- 服务业PMI 54.8 56.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 +2.3% -- 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 40.1 42.9 出口(亿新西兰元) 43.6 42.7 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.5 逆差1 截至5月的一年 逆差25.7 逆差29.0 2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +2.4% +2.2% (较上年同期) +4.8% +3.4% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 +0.1% 持平 全国整体CPI +0.5% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +0.1% +0.1% 东京地区整体CPI +0.3% -- 2330 日本求才求职比 5月 1.19 1.17 失业率 3.3% 3.3% (完)