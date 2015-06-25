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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 07:43 BJT

****主要国家经济指标预测--6月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    6月26日(五)
    0600 德国进口物价(较前月)                          5月      +0.1%      +0.6%
                     (较上年同期)                               -0.4%      -0.6%
    0645 法国消费者信心指数                            6月         93         93
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    5月      +5.4%      +5.3%
                  民间贷款                                      +0.4%       持平
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +4.7%
    0800 意大利企业信心指数                            6月      103.8      103.5
    0800 意大利消费者信心指数                          6月      105.7      105.7
    1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数           6月终值     94.6       94.6
                                  现况指数                      106.7      106.8
                                  预期指数                       86.9       86.8

    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    6月25日(四)
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         7月       10.1  正10.2 
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 6月         29      -- 
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      5月      +0.6%      -- 
             个人所得(较前月)                                   +0.5%   +0.5% 
             个人支出(经季调，较前月)                           +0.9%   +0.7% 
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%   +0.1%
                                      (较上年同期)              +1.2%      -- 
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                  +0.3%      -- 
                                  (较上年同期)                  +0.2%      --
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月20日当周      27.1    27.2 
                         四周均值(万人)                          27.4      -- 
                   续请失业金人数(万人)         6月13日当周     224.7   221.5 
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           6月初值     54.6      -- 
                   服务业PMI                                     54.8    56.7 
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             5月      +2.3%      --
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                        5月       40.1    42.9 
               出口(亿新西兰元)                                  43.6    42.7 
               贸易收支(亿新西兰元)                           顺差3.5   逆差1 
                                             截至5月的一年  逆差25.7 逆差29.0 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      5月      +2.4%   +2.2% 
                 (较上年同期)                                   +4.8%   +3.4% 
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   5月      +0.1%    持平 
             全国整体CPI                                        +0.5%      -- 
             东京地区核心CPI(较上年同期)               6月      +0.1%   +0.1% 
             东京地区整体CPI                                    +0.3%      -- 
    2330 日本求才求职比                                5月       1.19    1.17
             失业率                                              3.3%    3.3% 
(完)

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