台湾债市：10年公债殖利率早盘走低，疲弱的外销订单显示景气差

路透台北6月24日 - 台湾10年增额公债104/5R 发行前交易殖利率周三早盘下跌，交易员表示，5月外销订单衰退幅度高于预期，且台股呈震荡走势，资金转而回到债市，令殖利率欲上不易；不过交投未见明确方向，交投趋清淡。

交易员指出，因经济前景不佳，今天资金又有回到债市的迹象，致殖利率下滑，且大型金融机构买气不差，殖利率欲上不易。

〞股市行情又不见了，因为景气不好，资金又回来债市了，但1.52%是10年券殖利率的天花板，很难上得去。〞一位大型公股银行主管说。

前述银行主管表示，由于市场资金浮滥，近日大型金融机构锁定10年券，且守在1.52%附近，致殖利率只要碰到该水准，〞马上就被巴下来〞，但殖利率若往下走就有交易商进场倒货，致陷入区间整理。料今天将呈价稳量缩格局。

一位证券商交易员则说，由于台债筹码稳定，不过美债气氛稍差，市场转趋观望，10年券殖利率再陷区间波动，交易量明显萎缩。

台湾5月外销订单逊于市场预估，并再创逾两年低位。分析师认为，外销订单表现不佳，部分受到了原物料价格走低的影响，但去年的基期又高，全年难逃衰退窘境。

本地时间上午11:05时，台湾股市加权指数 下跌0.06%，报9,385.70点。

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率波动区间暂看0.975%-0.995%；104/5R殖利率则在1.50%-1.52%。

美国公债价格周二连跌第二日，因市场仍对希腊与债权人达成协议抱存希望，另外美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话支持联储可能在9月升息的观点。

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