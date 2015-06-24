台湾汇市：台币盘初实质交投趋贬，因国际美元续强及外资持续汇出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月24日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投趋贬。汇银人士指出，美国经济数据优于预期提振国际美元续强，带动台币随亚币趋弱整理，加以早盘外资持续汇出，令台币实质交投一度跌破30.960。
他们表示，由于台湾5月外销订单明显逊于预期及美元续强，盘初来自外资及进口商的美元买盘强劲，出口商则在台币贬破30.95附近抛汇卖需增温，稍有收敛台币实质交投跌幅，但依旧难挡实质交投趋弱整理格局。
〞美国经济数据这么好，我们的那么差。〞一位民营银行交易员说。
台湾5月外销订单较上年同期减5.9%，市场预估为衰退0.65%。 反观美国商务部同日公布，不包括飞机的非国防资本财订单上月增长0.4%。该指标就是备受市场关注的核心资本财订单，被视为企业支出计划的晴雨表。
当地时间10:00左右，台北外汇成交量2.05亿美元，上日同时间为1.50亿美元；韩元兑美元 盘初在1,108.65附近，上日收在1,104.6。
本地时间10:17，台股 下跌0.09%报9,382.61点，表现不如于MSCI明晟亚太除日本指数 的0.09%涨幅。
台币早盘实质交易区间落在30.880-30.962；上日交易区间在30.765-30.865。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度较上日尾盘微增；一个月美元/台币远汇 暂报30.860/30.880，上日收在30.810。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.900-31.000
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--美国利率：美联储理事鲍威尔称，今年可能有两次加息 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”