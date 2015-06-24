港报社评：朝野形成新合作关系,经济民生才有望改善--明报6月24日

立法会否决政改方案之后，特首梁振英除了表达极度失望之外，呼吁各方放下争拗，在各个社会、经济和民生议题上凝聚共识，共同为香港前途努力。梁振英的呼吁必须得到各方配合，特别是泛民议员改弦更张，不再在议会瘫痪政府施政才有可能达至，否则一只手掌拍不响，梁振英的希冀只会沦为主观良好愿望而已。梁振英现届政府余下两年，任内会否交出更亮丽的成绩单，与泛民议员的取态有很大关系，他们会放过梁振英吗？这是问题所在。

未来两年施政良窳,泛民取态影响重大

还有6日，梁振英就任特首满3年。针对他的最新年度《施政汇报》，从市民角度，或许认为他在竞选政纲的一些承诺，例如全民退休保障和标准工时等，进展不大。不过，总的而言，梁振英统率特区政府在金融、经济、民生等方面都取得一定成绩。现在政府财政健全，库房充盈，基本上全民就业，通胀率偏低等，特别是过去3年致力增加土地供应，房屋供求失衡现象已经开始呈现扭转之势。政绩不应因人而废，3年来香港在一些方面取得进展，这是事实。

梁振英呼吁凝聚共识建设社会、发展经济和改善民生，在历经政改争议而使社会撕裂之后，香港确实需要休养生息，摆脱无休止的政争困扰，致力在社会经济民生领域事务，追回与邻近地区、国家相比已经较滞后的情况。这个重点转移不会有人持异议，而「后政改」时期，本港在政制以外事务，能否取得较大发展，议会是否回复正常运作，十分关键。

对于梁振英表明冀与立法会、持不同政见朋友建立「新的、和谐的合作关系」，泛民议员质疑其动机，认为他并非伸出橄榄枝，只为争取连任铺路而已；连梁振英顺应泛民议员诉求，把提交财委会的11项拨款申请，排在创新及科技局之前审议，也未见热切回应。因此，未来3次财委会会议会否有泛民议员拉布，以致未能完成余下议程，尚在未知之数。

事实上，去年10月占领行动最热炽之时，泛民议员公开宣布在立法会采取一系列不合作抗争，表明除了迫切、没有争议的民生议题之外，其他政府申请拨款都不会通过；他们表示会采取透过发问、质询、拉布等方式瘫痪政府施政。不合作抗争开展之后，多数舆论不以为然，惹来市民不满，泛民议员则以监察政府使用公帑来包装其行为。

当时，泛民议员的做法，有说是针对梁振英，不过舆论质疑为何市民要为此付出代价？另外，有说「瘫痪」策略为争取有真正选择的普选，舆论则质疑为何拖垮政府就可以达至民主？这两个问题，泛民议员都无法解答。既有「瘫痪政府施政」言之在先，泛民议员即使强辩也只是显得狡辩而已，公衆看在眼里，所谓抗争为民的道德光环，开始喑哑褪色。

泛民议员宣示过的不合作抗争，迄今未见宣布已经结束。或许他们认为「不再提起就是没有了」，但是曾经表明要瘫痪政府，怎么可能含含糊糊就过关呢？泛民议员必须就此有明确宣示，否则他们在议会内斗倒政府的策略，公衆会认为仍然有效。梁振英提出「新的合作关系」，泛民议员冷待，或许此乃反映出他们不放弃不合作抗争的真实一面。梁振英的「后政改」施政重点能否如愿，泛民议员起着关键作用，其理在此。

开拓经济新增长点，解开土地使用桎梏

不过，无论泛民议员有什么盘算，施政总要向前行。既有成绩不应该炫耀，未来开拓发展更重要。过去几年因为全球经济不景，本港经济增长面对严峻挑战，本年度财政预算案预期增长只有1%至3%，若经济低迷成为新常态，则在推进社会建设、改善民生方面会带来不利影响。因此开创新产业，成为经济增长的新火车头，应该是未来施政重点。创新科技对于经济增长的贡献，本来可寄予厚望，只是成立创新及科技局的拨款申请在立法会已经耽搁3年了，今次会否再次因为拉布而继续「难产」，完全由泛民议员决定。

另外，未来两年，梁振英若能统率政府解开土地使用桎梏，那将是莫大政绩。本港许多深层次矛盾都与土地有关，若有足够土地供应，而且由政府主导，则整体社会有望松绑，届时置业难、租金高昂、各行百业生存发展受窒碍等状况都可获纾缓。未来两年，政府在填海造地、划出少许郊野公园土地供各方面发展之用，只要这两项取得进展，即使只是开了头，有空间让下届政府跟进，也算是显着成就。且看梁振英能否率同政府交出这项成绩。

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