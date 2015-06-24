港报社评：机会之城失色，须重拾动力--星岛日报6月24日

继中国社会科学院报告指香港综合竞争力被深圳超前之后，又一项研究显示，本港竞争力名次相对于内地省市进一步滑落。今年来港留学和留港就业的内地生数目大减，也进一步反映深圳等地能够提供香港所缺的发展机遇。香港社会需要上下一心，去突破发展瓶颈。 香港曾经在中国城市竞争力研究会的省市排名中十二连冠，及后逐渐被一些内地强省和京沪超越，昨日公布的二○一五年全国省市综合竞争力排行榜，本港排名更由去年第六位降至第十二位。 这个研究以省和直辖市作为比较单位。本港作为弹丸之地，综合竞争力竟曾冠绝人力和土地资源大得多的各省，原因是内地花了多年搞政治斗争走歪了路，要在民穷财尽的起点重新追赶。由于本港 已经成为增长较慢的成熟经济体，内地急起直追，经济火速增长，一些富省以其丰厚的人才和土地库，发挥规模效益，赶上或超越香港，是正常规律。 政争窒碍吸引人才 现时香港在人均财富方面仍然冠绝全国，宜居程度却不是名列榜首，因此不容自满，须探讨巩固自身优势之外，正视土地人才不足，以及施政效率退步等不利条件，合力解决。 香港是机会之都，不少当年因为内地政治环境无从施展所长的人，移居香港后发展出个人事业，为自己和社会创造可观财富，就算不是所有人都飞黄腾达，至少有安乐日子过。香港以优越的基建和管理等软硬件，凝聚人才钱财，再在这基础上持续创富。 这些人不一定有强烈的政治倾向，但是从自己的经验，担忧香港泛政治化窒碍经济发展。至于内地年轻一辈，看到香港社会的「排内」本土情绪日炽，来港意欲削弱，尤其是内地今天提供的发展机遇，有的更胜香港，而且居住成本便宜得多，有更多余钱去享受人生。 深圳创业气势如虹 今年头五个月，只有九百多位在本港大学毕业的内地生获批留港就业，不及去年全年一成。愈来愈多内地生毕业后返回内地就业或创业，最著名例子是产品占全球无人机市场七成的大疆创新，就是由本港科技大学毕业的八十后内地生到深圳创办。 深圳已经成为全国创业精神最蓬勃的城市，去年包括个体户在内的新登记企业超过二十万，年增三成半，平均每六个常住居民就有一个是企业「老板」，在创新科技方面做得尤其出色，由上游的创投基金到下游的制造业配套，已经形成强大的群聚效应和经济链。 香港过去花了太多时间在政治斗争内耗，现在政改暂且休战，官员和议员愿意聚焦经济民生，不能只偏重于如何改善服务和福利等财富再分配项目，还须在创富和发展方面多作筹谋，无论是吸引人才、填海造地、跑道和铁路基建，以致利用内地的机遇来比翼齐飞，都需要社会共同促进，才可重拾发展新动力