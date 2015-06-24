香港个股：国美电器以38.3亿元人民币收购大中全部股权，早盘股价小涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月24日 - 中国主要家电零售商--国美电器 公布以38.3亿元人民币收购北京同业大中全部股权，周三早盘盘中股价小幅上涨。
国美电器周二晚间的公告称，与持有大中的北京战圣订立协议，收购大中100%股权，代价约38.3亿元人民币（可予调整）。
国美电器表示，“本公司自2007年以来一直透过贷款及委托经营协议管理大中之业务，并能够取得大中之全部经济利益。就此而言，收购事项将有助落实本公司于大中之拥有权。”
交易须待中国商务部已批准涉及任何反垄断安排之收购事项或就批准收购事项授出豁免后，方可作实。
大中于北京经营电器及消费电子产品连锁零售门店，截至2014年底止年度除税后净利润为1.56亿元，上年度则为2.03亿元；于今年3月末的资产净值为41.3亿元。
国美电器周三早盘盘中曾涨2.6%，香港时间10:40，升1.06%，报1.91港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”