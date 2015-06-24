更新版 1-新债招标：中国两年国债定位近预期，需求不佳近一年来首现技术性流标

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 中国两年固息国债中标利率近预期
* 出现技术性流标，为近一年来首现
* 非关键期限品种，谨慎市况下需求现波动
* 半年末将至短期国债需求亦受抑 (新增市场评论和更多细节)
路透上海6月24日 - 中国财政部周三招标发行两年期固息国债，尽管中标利率接近预期，但偏高的边际中标利率仍显整体需求不佳，并出现了技术性流标，为近一年来首现。
交易员指出，两年品种为非关键期限国债，需求本就不算稳定，在市场预期偏谨慎的当下，受影响就更为明显，而且半年末资金面仍存不确定因素，也会抑制机构对短期国债的需求。
“非标准期限发的比较少，本身需求就偏弱，”北京一银行交易员称。
业内人士稍早透露，财政部上午招标的两年期固息国债，中标利率为2.44%，接近此前2.43%的市场预测均值；此外，尽管投标量超出计划发行量，但由于标位限定的技术性因素，最终发行量251.6亿元人民币，未达260亿元的计划发行规模。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为2.55%，投标倍数为1.42倍。
华中一银行交易员谈到，最近三年期品种在一二级市场表现就相对较弱，两年又不是关键期限品种，表现更差也在情理之中。
而昨日路透所做的该期债预测中，区间在2.30%-2.60%，幅度达30个基点(bp)，亦显示市场预期分歧之大。
今日招标新债为今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
在该期债的标位限定上，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、12个和25个标位。
去年国债招标曾出现三次技术性流标，均为一年和两年期品种，分别在4月、6月和7月。参看相关细节，请点选《中国2014年国债发行中标明细表》
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为2.3244%。
财政部上次招标发行两年期国债为2014年12月24日，发行规模250亿元，中标利率为3.39%。
该期债6月25日开始计息，利息按年支付；招标结束至6月29日进行分销，7月1日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 边竞/吕雯瑾；; 审校 张喜良/杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”