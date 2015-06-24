更新版 1-新债招标：中国两年国债定位近预期，需求不佳近一年来首现技术性流标

* 中国两年固息国债中标利率近预期

* 出现技术性流标，为近一年来首现

* 非关键期限品种，谨慎市况下需求现波动

* 半年末将至短期国债需求亦受抑 (新增市场评论和更多细节)

路透上海6月24日 - 中国财政部周三招标发行两年期固息国债，尽管中标利率接近预期，但偏高的边际中标利率仍显整体需求不佳，并出现了技术性流标，为近一年来首现。

交易员指出，两年品种为非关键期限国债，需求本就不算稳定，在市场预期偏谨慎的当下，受影响就更为明显，而且半年末资金面仍存不确定因素，也会抑制机构对短期国债的需求。

“非标准期限发的比较少，本身需求就偏弱，”北京一银行交易员称。

业内人士稍早透露，财政部上午招标的两年期固息国债，中标利率为2.44%，接近此前2.43%的市场预测均值；此外，尽管投标量超出计划发行量，但由于标位限定的技术性因素，最终发行量251.6亿元人民币，未达260亿元的计划发行规模。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为2.55%，投标倍数为1.42倍。

华中一银行交易员谈到，最近三年期品种在一二级市场表现就相对较弱，两年又不是关键期限品种，表现更差也在情理之中。

而昨日路透所做的该期债预测中，区间在2.30%-2.60%，幅度达30个基点(bp)，亦显示市场预期分歧之大。

今日招标新债为今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

在该期债的标位限定上，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、12个和25个标位。

去年国债招标曾出现三次技术性流标，均为一年和两年期品种，分别在4月、6月和7月。参看相关细节，请点选《中国2014年国债发行中标明细表》

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为2.3244%。

财政部上次招标发行两年期国债为2014年12月24日，发行规模250亿元，中标利率为3.39%。