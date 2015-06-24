中国股市：沪综指早盘收升，电力等国企改革板块带领市场反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京6月24日 - 中国股市沪综指周三早盘收升。继昨天出现盘中V型反转走势后，今日大盘延续反弹势头，以电力及航空股为代表的国企改革板块领涨。分析师指出，目前反弹压力位于5日均线（4,685）和前期跳空缺口（4,785-4,689）附近。
沪综指 早盘收报4,618.03点，涨41.54点或0.91%。上证A股今日早盘成交4,895亿元人民币，上个交易日全天成交为6,882亿元。
“整体而言，我们把最近两个交易日的上涨定义为超跌反弹。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他并认为，目前A股市场的供需拐点已经出现，大盘快速重拾升势缺乏做多量能。昨日公布PMI数据优于预期，并连续第二个月出现反弹，显示经济基本面有好转迹象，料后期政策放松刺激经济的节奏将放缓，政策面难以支撑大盘出现快速反转走势。
今日国泰君安网上申购解冻资金逾1.3万亿，明显超过上次中国核电 新股冻结资金量，这部分资金存在配市值的需要，或会回流二级市场。
周三早盘电力等国企改革板块涨幅居前，其中华锐风电 、华电能源 均收报涨停，中国国航 收升7.63%。
沪深300指数 早盘收报4,813.23点，涨0.57%；沪深300指数期货主力7月合约 早盘收报4,796.6点，涨0.84%，成交868,456手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”