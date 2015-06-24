中国股市：沪综指早盘收升，电力等国企改革板块带领市场反弹

路透北京6月24日 - 中国股市沪综指周三早盘收升。继昨天出现盘中V型反转走势后，今日大盘延续反弹势头，以电力及航空股为代表的国企改革板块领涨。分析师指出，目前反弹压力位于5日均线（4,685）和前期跳空缺口（4,785-4,689）附近。

沪综指 早盘收报4,618.03点，涨41.54点或0.91%。上证A股今日早盘成交4,895亿元人民币，上个交易日全天成交为6,882亿元。

“整体而言，我们把最近两个交易日的上涨定义为超跌反弹。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并认为，目前A股市场的供需拐点已经出现，大盘快速重拾升势缺乏做多量能。昨日公布PMI数据优于预期，并连续第二个月出现反弹，显示经济基本面有好转迹象，料后期政策放松刺激经济的节奏将放缓，政策面难以支撑大盘出现快速反转走势。

今日国泰君安网上申购解冻资金逾1.3万亿，明显超过上次中国核电 新股冻结资金量，这部分资金存在配市值的需要，或会回流二级市场。

周三早盘电力等国企改革板块涨幅居前，其中华锐风电 、华电能源 均收报涨停，中国国航 收升7.63%。