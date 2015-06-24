日本股市：日经指数创18年半高位，因对企业面及希腊情势的乐观预期

日股今年已大幅上涨，日经指数自年初以来已累计上涨20%左右，受日本经济复苏步伐加快的迹象提振。

迫于政府施加的提高股本回报率和股东回报压力，日本企业增加了股票回购和派息，这也助燃了股市涨势。

大和住银投信的门司总一郎预计，日经指数到年底将升破25,000点，该指数上次在1992年达到这一水平。

“所有发达国家的经济有望在今年稍晚好转。国内来看，薪资增长和低油价将支持消费，”他补充称。

投资者买入金融股，很多金融股的估值相对便宜，市盈率均在13倍左右。

券商类股 涨1.6%，大和证券集团 大涨2.2%，野村控股 涨1.8%。

市场愈发认为希腊将在本月底前与债权人达成改革换现金协议，以避免出现违约，这一乐观预期也提振了股市。