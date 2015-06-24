日本股市：日经指数创18年半高位，因对企业面及希腊情势的乐观预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日股今年已大幅上涨，日经指数自年初以来已累计上涨20%左右，受日本经济复苏步伐加快的迹象提振。
迫于政府施加的提高股本回报率和股东回报压力，日本企业增加了股票回购和派息，这也助燃了股市涨势。
大和住银投信的门司总一郎预计，日经指数到年底将升破25,000点，该指数上次在1992年达到这一水平。
“所有发达国家的经济有望在今年稍晚好转。国内来看，薪资增长和低油价将支持消费，”他补充称。
投资者买入金融股，很多金融股的估值相对便宜，市盈率均在13倍左右。
券商类股 涨1.6%，大和证券集团 大涨2.2%，野村控股 涨1.8%。
市场愈发认为希腊将在本月底前与债权人达成改革换现金协议，以避免出现违约，这一乐观预期也提振了股市。
东证股价指数 涨0.4%至1,683.53点，盘中一度触及2007年以来最高水准。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”