路透基点：土耳其借款者瞄准亚洲联贷市场，但银行兴趣料有限--TRLPC

**持保留态度**

亚洲的放贷机构对土耳其抱持警惕态度，因为土耳其有着极端化的政治、易受外部冲击的停滞不前的经济，而且所处地理位置极为动荡，与叙利亚和伊拉克的边界地区往往有极端组织出没。

而亚洲的投资者则在寻求放贷的机会。据汤森路透旗下基点的数据，今年以来亚洲贷款量较上年同期下降37%至1,590亿美元。

不过土耳其贷款的收益要高于评级相仿的亚洲贷款，有可能会吸引来一些放贷机构。

Akbank贷款案的最高综合收益为185个基点，相对于印尼进出口银行(Indonesia Eximbank)最近完成的10亿美元三年期贷款146.3个基点的综合收益水平，显然要更具吸引力。

Turk Eximbank为一年和两年期贷款提供最多150个基点的综合收益。美国穆迪投资服务公司(Moody's)对上述三家借款方均给予Baa3评级。

“市场上能够满足亚洲银行收益要求的交易少之又少，土耳其的这些借款方有望在亚洲找到感兴趣的出资方，”伦敦一位银行业人士称。

另外，提供给土耳其银行(包括Garanti Bank、Isbank, Ziraat Bank和Finansbank)的现有贷款(2015年11月-2016年5月到期)也正在亚洲二级市场兜售。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 高琦/王兴亚)