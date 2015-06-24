美国与加拿大经济指标预测--6月25日-7月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日当周 6月25日(四) 1230 美国实质个人支出(较前月) 5月 -- 持平 个人所得(较前月) +0.5% +0.4% 个人支出(经季调，较前月) +0.7% 持平 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月20日当周 27.2 26.7 四周均值(万人) -- 27.675 续请失业金人数(万人) 6月13日当周 221.5 222.2 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 56.0 服务业PMI 56.7 56.2 1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 6月 -- 负13 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 -- +1.9% 6月26日(五) 1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 6月终值 94.6 94.6 现况指数 106.7 106.8 预期指数 86.9 86.8 6月29日当周 6月29日(一) 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.9% (较上年同期) -- -2.4% 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 5月 -- +3.4% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 6月 -- 负20.8 6月30日(二) 1230 加拿大GDP(较上月) 4月 -- -0.2% 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 4月 -- +1.0% 未经季调房价指数(较前月) -- +0.9% 房价指数(较上年同期) -- +5.0% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 50.0 46.2 1400 美国消费者信心 6月 97.3 95.4 7月1日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 6月 20.5 20.1 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 53.4 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 +0.4% +2.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 6月 53.0 52.8 价格指数 -- 49.5 就业指数 -- 51.7 新订单指数 -- 55.8 1730 美国汽车销售年率(万辆) 6月 1,710 1,780 7月2日(四) 1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增22 增28 民间就业岗位(万个) 增22 增26.2 制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.7 政府部门就业岗位(万个) -- 增1.8 失业率 5.4% 5.5% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.9% 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 6月 -- 49.8 1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 -- 683.7 1400 美国工厂订单(较前月) 5月 +0.2% -0.4% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- 持平 耐久财订单(较前月) -- -1.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- -2.1% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙茉莉; 审校 龚芳)