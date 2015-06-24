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市场报道 | 2015年 6月 25日 星期四 06:27 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月25日-7月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
    
    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值    前值 
    
    6月22日当周
    
    6月25日(四)
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      5月          --      持平
             个人所得(较前月)                                    +0.5%     +0.4%
             个人支出(经季调，较前月)                            +0.7%      持平
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               +0.1%     +0.1%
                                      (较上年同期)                  --     +1.2%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                      --      持平
                                  (较上年同期)                      --     +0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月20日当周       27.2      26.7
                         四周均值(万人)                             --    27.675
                   续请失业金人数(万人)         6月13日当周      221.5     222.2 
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           6月初值        --      56.0
                   服务业PMI                                      56.7      56.2
    1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数                 6月         --      负13
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值              5月         --     +1.9%
    
    6月26日(五)
    1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数           6月终值      94.6      94.6
                                  现况指数                       106.7     106.8
                                  预期指数                        86.9      86.8 
    
    6月29日当周
    
    6月29日(一)
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)              5月         --     -0.9%
                              (较上年同期)                          --     -2.4%
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)                 5月         --     +3.4%
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                   6月         --    负20.8 
    
    6月30日(二)
    1230 加拿大GDP(较上月)                              4月         --     -0.2%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)    4月         --     +1.0%
                            未经季调房价指数(较前月)                --     +0.9%
                              房价指数(较上年同期)                  --     +5.0%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  6月        50.0     46.2
    1400 美国消费者信心                                 6月        97.3     95.4
    
    7月1日(三)
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                  6月        20.5     20.1
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        6月终值         --      53.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                           5月       +0.4%    +2.2%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                 6月        53.0     52.8
                                 价格指数                          --       49.5
                                 就业指数                          --       51.7
                               新订单指数                          --       55.8
    1730 美国汽车销售年率(万辆)                         6月       1,710    1,780   
    
    7月2日(四)
    1230 美国非农就业岗位(万个)                         6月       增22      增28
         　　民间就业岗位(万个)                                   增22    增26.2
         　　制造业就业岗位(万个)                                增0.5     增0.7
         　　政府部门就业岗位(万个)                                --      增1.8
         　　失业率                                               5.4%      5.5%
         　　平均时薪(较前月)                                    +0.2%     +0.3%
         　　每周平均工时                                         34.5      34.5
        　　 劳动力就业参与率                                      --      62.9%
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI                   6月        --       49.8
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                        6月        --      683.7
    1400 美国工厂订单(较前月)                           5月      +0.2%     -0.4%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                            --       持平
             耐久财订单(较前月)                                    --      -1.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)          5月修正值       --      +0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)          5月修正值       --      -2.1%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)    5月修正值       --      +0.4%
    (完)
    
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 孙茉莉; 审校 龚芳)

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