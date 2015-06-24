新闻稿：台湾银行业在亚洲拓展业务可能对评等造成压力--惠誉

路透台北6月24日 - 国际信用评等机构--惠誉周三发布新闻稿表示，台湾银行业将持续在亚洲拓展其境外业务，尤其是风险较高的新兴市场。此举至今虽对评等影响有限，但过于积极的风险承担与购并将可能对评等造成压力，特别是银行的损失吸收能力若无相对应的提升。

惠誉认为，主要来自中国相关的强劲境外放款成长，有助于补足台湾内部因电子业与不动产相关资金需求趋缓而疲弱的放款动能。境外扩张可促进成长，提升利差与多角化效益。然而多数台湾的银行鲜有海外营运稳健获利的实绩，亚洲新兴市场普遍资讯透明度偏低且公司治理不佳，对银行拓展区域版图亦是一项营运挑战。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)