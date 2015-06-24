路透基点：广西防城港电厂35.6亿元人民币贷款额度分配出炉--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广西防城港电厂的35.6亿元人民币(5.73亿美元)18年期融资案的额度分配出炉。香港上市的中电集团持有该项目的多数权益。
牵头行、簿记行兼额度代理行--中国工商银行广西区分行的额度为16亿元。
中国农业银行广西区分行和中国银行广西区分行为参贷行，承贷额度分别为12.46亿与7.14亿元。
消息人士称，贷款利率约为中国人民银行利率的100%。
所筹资金将用于二期项目建设。
广西防城港电厂最近一次筹办贷款还是在2010年7月，当时其从八家银行获得总计189亿元人民币贷款。据新华社报导，中国建设银行、中国国家开发银行和中国广核集团牵头了是次贷款，所筹资金用于一期项目建设。
该电厂位于北部湾经济区且是该地区的主要电力供应商。中电集团和广西水利电力建设集团有限公司分别持有该电厂70%和30%的净权益。第二阶段项目预计2016年开始投产。(完) (编译 张涛；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”