路透基点：广西防城港电厂35.6亿元人民币贷款额度分配出炉--TRLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广西防城港电厂的35.6亿元人民币(5.73亿美元)18年期融资案的额度分配出炉。香港上市的中电集团持有该项目的多数权益。

牵头行、簿记行兼额度代理行--中国工商银行广西区分行的额度为16亿元。

中国农业银行广西区分行和中国银行广西区分行为参贷行，承贷额度分别为12.46亿与7.14亿元。

消息人士称，贷款利率约为中国人民银行利率的100%。

所筹资金将用于二期项目建设。

广西防城港电厂最近一次筹办贷款还是在2010年7月，当时其从八家银行获得总计189亿元人民币贷款。据新华社报导，中国建设银行、中国国家开发银行和中国广核集团牵头了是次贷款，所筹资金用于一期项目建设。