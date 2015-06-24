韩国金融市场：韩元兑美元跌至一周低点，股市持稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
另一方面，周二公布的数据显示，美国5月新屋销售增至逾七年高位。连同其他数据，这协助提供美国升息的理由。
美联储理事鲍威尔周二表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。
“在这种气氛中，韩元(兑美元)本周可能维持在1,100下方，同时市场持续留意日圆兑美元走势，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。
Park指出，韩元近来尾随日圆走势。
韩国股市早盘持稳，上日大盘创下两个月来最大单日百分比涨幅，且连涨五天之后，市场审慎观望。
综合股价指数 报2,081.30点，大致持平上日收盘价2,081.20点。
“市场昨天已经充份消化了希腊相关利多消息，值得注意的是，外资今天转为买超，”HMC Investment Securities分析师Lee Young-won称。
0256 GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,107.4 1,104.6
日圆/韩元 8.9377/432 8.9193
韩国公债期货 * 109.00 109.01
韩国综合股价指数 2,081.30 2,081.20
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍；审校 李爽/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”