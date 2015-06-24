韩国金融市场：韩元兑美元跌至一周低点，股市持稳

另一方面，周二公布的数据显示，美国5月新屋销售增至逾七年高位。连同其他数据，这协助提供美国升息的理由。

美联储理事鲍威尔周二表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。

“在这种气氛中，韩元(兑美元)本周可能维持在1,100下方，同时市场持续留意日圆兑美元走势，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。

Park指出，韩元近来尾随日圆走势。

韩国股市早盘持稳，上日大盘创下两个月来最大单日百分比涨幅，且连涨五天之后，市场审慎观望。

综合股价指数 报2,081.30点，大致持平上日收盘价2,081.20点。

“市场昨天已经充份消化了希腊相关利多消息，值得注意的是，外资今天转为买超，”HMC Investment Securities分析师Lee Young-won称。

0256 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,107.4 1,104.6

日圆/韩元 8.9377/432 8.9193

韩国公债期货 * 109.00 109.01

韩国综合股价指数 2,081.30 2,081.20

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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