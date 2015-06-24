更新版 1-韩国经济：政府将追加超过10万亿韩元预算应对MERS疫情影响

(新增更多官员评论和细节等)

路透首尔6月24日 - 韩国执政党的一位官员周三称，政府将制定追加预算，以帮助应对中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发的影响以及经济下滑，金额预计将超过10万亿韩元(90亿美元)。

“政府告诉我们，其中5万亿韩元预算将用于弥补税收缺口，5万亿韩元及以外部分将用于额外支出，”新世界党官员Yoo Seung-min在党内会议后向记者表示。

路透通过Yoo的一名助手证实了他的上述言论。这名助手要求匿名，因为他未获得授权向媒体发布消息。

Yoo表示，将在周四早间与政府官员举行会议，讨论今年下半年的预算和经济政策问题。韩国企划财政部将在周四发布修正后的经济预估，以及2015年剩余时间的政策方向。

据新世界党在其网站发布的讲话称，Yoo在党内会议上表示：“关于追加预算，政府尚未整理出一份明确的清单，来指明这些额外支出将用在哪些地方。在这份清单完成前就确认追加预算的规模是有风险的。”

韩国政府周三证实新增四例MERS病例，总病例人数因而升至179例。

韩国MERS疫情已导致27人死亡，由于担心感染MERS，韩国人只能留在家中或少购物，这对服务业和整体国内消费构成了打击。

韩国央行总裁李柱烈今年稍早表示，MERS导致经济指标下滑，但速度正在放缓，不过服务业疲软局面预计将持续相当长一段时间。