中国汇市：人民币早盘无视美指大涨仅微贬，市场静稳中酝酿变局

路透北京6月24日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微贬，中间价跌至一周低位。交易员称，人民币在隔夜美元指数 大涨后仅小跌，彰显央行维稳决心。而离岸CNH强于在岸CNY，代表外资还没有对人民币失去信心，目前按兵不动。

他们并指出，中美高层对话期间人民币通常会面临一定的升值压力，但目前人民币汇率已在高位，且美联储加息预期一直存在，做空人民币仍是大势所趋。但在这种窄幅波动行情下，交易的清淡程度已超乎想象。

“我们已经没活干了，快失业了。”华东一中资大行省分行的交易员并称，“境内就好像被钉死了一样，就好像被按住了。谁按的，不像是市场化的行为。”

北京时间11:47，人民币兑美元即期报6.2088元，上日收报6.2068元。今日人民币兑美元中间价 为6.1142元，上日中间价为6.1119元。

另一外资行交易员亦称，平时主要是抓住二三十个点的波段操作，但是鉴于市场总有突破区间震荡的一天，也不敢把交易量做大。如果外资猛烈出逃或中间价大幅调低，则有可能带动人民币打破横盘局面。上周五中国A股暴跌时人民币触及近两个月低点，或是外资流出的佐证。

招商证券宏观组最新报告指出，近期关于人民币汇率的信号较为嘈杂。一方面，国内市场贬值预期持续上升，即期汇率与中间价偏离度扩大；另一方面，CNH和港元 汇率又较为稳定。经过三个月的稳定后，人民币汇率可能正在酝酿变化。

在正在举行的第七届中美战略与经济对话中，美财长杰克卢称中国继续向市场汇率机制转变至关重要，中国需进一步深化金融领域改革和利率市场化，并采取审慎步骤开放资本账户。

全球汇市方面，美元指数周三盘初徘徊在逾一周高位，上日创下本月最大单日升幅，因市场焦点从希腊转向美国升息前景。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2445/6.2495，上日尾盘为6.2423。

北京时间11:47，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2019/6.2036元，上一交易日尾盘报6.1992元。