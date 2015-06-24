《全球汇市》美元指数徘徊在逾一周高位附近，焦点转向美国升息前景

周二数据显示，美国5月新屋销售升至逾七年高位，而被视为企业支出计划晴雨表的美国核心资本财订单5月增长0.4%。

希腊与债权人之间的谈判未见重大进展，但投资人仍乐观期待协议可望在短期内达成。希腊股市 周二大涨6.1%。

“市场显然将希腊与债权人达成协议的前景，解读为消除一项不确定因素，而美联储或将得以在9月展开升息，”澳新银行分析师在客户报告中指出。

希腊总理齐普拉斯周三将与欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会晤。

这场会谈将于午后在布鲁塞尔举行，之后欧元集团财长会议将在1700GMT举行，力争结束债务协商的僵局状态。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1183 1.1169 +0.13 -7.56 1.2097

美元/日圆 123.89 123.94 -0.04 +3.52 119.68

欧元/日圆 138.55 138.43 +0.09 -4.30 144.78

美元/瑞郎 0.9327 0.9341 -0.15 -6.18 0.9941

英镑/美元 1.5739 1.5729 +0.06 +1.07 1.5573

美元/加元 1.2323 1.2324 -0.01 +6.07 1.1618

澳元/美元 0.7729 0.7732 -0.04 -5.37 0.8168

新西兰元/美元 0.6866 0.6847 +0.28 -11.94 0.7797

澳元/日圆 95.750 95.830 -0.08 -2.05 97.750

新西兰元/日圆 85.060 84.860 +0.24 -8.84 93.310

英镑/日圆 194.99 194.92 +0.04 +4.62 186.38

澳元/新西兰元 1.1254 1.1269 -0.13 +7.50 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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