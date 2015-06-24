澳新汇市：新西兰元兑美元在五年低位附近走势挣扎，澳元持稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
受此帮助，新西兰元 贸易加权汇率从周二所及的近三年低点提升。
新西兰元兑美元 自5月以来已累计下跌了12%左右，有人预计，今年稍后该汇率将触及0.6500。
“有关新西兰元走向的问题，与美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能何时启动正常正常化的问题紧密交织在一起，”澳新银行分析师在研究报告中表示。
“我们预计新西兰元将继续走低，但中间会有波动。”
美联储理事鲍威尔周二表示，只要经济表现不出预期，他预计在9月和12月分别升息一次。
新西兰元本月受到重创，之前新西兰央行降息，并且不排除进一步行动，令一些人感到意外。
而澳元兑美元 仍在本月迄今的波动区间0.7600-0.7850之内，在一定程度上反映了澳洲利率稳定的前景。
该货币对最新报0.7734，日内持稳。自从4月触及六年低点0.7534之后，澳元就一直在横盘整理。澳元年内迄今累计下跌5.2%。
“由于美国即将开始升息，澳元可能将进一步下跌，但可能不会大幅下挫，”苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs表示。(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 李爽/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”