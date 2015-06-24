澳新汇市：新西兰元兑美元在五年低位附近走势挣扎，澳元持稳

受此帮助，新西兰元 贸易加权汇率从周二所及的近三年低点提升。

新西兰元兑美元 自5月以来已累计下跌了12%左右，有人预计，今年稍后该汇率将触及0.6500。

“有关新西兰元走向的问题，与美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能何时启动正常正常化的问题紧密交织在一起，”澳新银行分析师在研究报告中表示。

“我们预计新西兰元将继续走低，但中间会有波动。”

美联储理事鲍威尔周二表示，只要经济表现不出预期，他预计在9月和12月分别升息一次。

新西兰元本月受到重创，之前新西兰央行降息，并且不排除进一步行动，令一些人感到意外。

而澳元兑美元 仍在本月迄今的波动区间0.7600-0.7850之内，在一定程度上反映了澳洲利率稳定的前景。

该货币对最新报0.7734，日内持稳。自从4月触及六年低点0.7534之后，澳元就一直在横盘整理。澳元年内迄今累计下跌5.2%。

“由于美国即将开始升息，澳元可能将进一步下跌，但可能不会大幅下挫，”苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs表示。(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 李爽/王丽鑫)